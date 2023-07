Polisportiva Valmadrera, un altro intervento negli spazi dell’oratorio

In questi giorni sono cominciati i lavori di sistemazione della zona a lato della tribuna

Intervento da circa 30 mila euro

VALMADRERA – La Polisportiva Valmadrera e il Comitato per il campo sintetico continuano ad investire negli spazi dell’oratorio a disposizione per gli allenamenti dei ragazzi. In questi giorni sono partiti i lavori di sistemazione della zona di 400 mq a lato della tribuna che era piuttosto pericolosa, incolta e di difficile utilizzo. “L’idea – spiegano dalla Polisportiva – è quella di renderla più sicura e utilizzabile, ricoprendo la superficie di erba sintetica e posizionando una casetta come deposito delle attrezzature per gli allenamenti, senza toccare le piante presenti. Sarà una zona di supporto al campo di calcio, dove sarà più agevole ad esempio posizionare le porte mobili”.

I lavori prevedono da un lato la sistemazione ed il livellamento del fondo, il posizionamento di pietrisco granulare, di un telo antialga su cui andare ad appoggiare l’erba sintetica e dall’altro la preparazione della platea in calcestruzzo armato per posizionare la casetta.

Si tratta di un investimento complessivo di circa 30.000 € che andranno raccolti nei prossimi mesi con le diverse iniziative del Comitato e della Polisportiva. “Come sempre si fa affidamento sugli sponsor e sulla Comunità di Valmadrera che insieme hanno permesso la realizzazione del campo in sintetico con una spesa complessiva di circa 320.000 €. L’obiettivo è sempre quello di rendere più sicuri e moderni gli spazi a disposizione dei nostri ragazzi” concludono i promotori.