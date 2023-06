Valmadrera, Istituto Aldo Moro: gli studenti di falegnameria realizzano delle sedie speciali

VALMADRERA – L’Istituto professionale Aldo Moro di Valmadrera ha preparato un dono particolare da parte degli studenti alla cittadinanza.

Nell’ambito del progetto “Il grande salto” – proposto dalla fondazione Monsignor Giulio Parmigiani, per il bando per il libro e la lettura, finanziato da Fondazione Cariplo – , gli studenti della scuola professionale di Valmadrera e in particolare quelli della sezione falegnameria, hanno realizzato due sedie molto particolari, il cui profilo rimanda alle iniziali di Aldo Moro cui l’Istituto è dedicato.

Una delle linee del progetto è stata infatti quella di promuovere la lettura anche attraverso attività laboratoriali di artigianato che prevedessero la realizzazione di oggetti legati al libro e all’atto del leggere.

Il direttore dell’istituto Marco Anghileri e l’assessore all’Istruzione Raffaella Brioni hanno ringraziato i ragazzi Miriam, Carmine, Luca, Andrea e Thomas che hanno realizzato le sedie, i loro docenti Alberto Buraschi e Sergio Tettamanti e l’architetto Giusy Vitale che le hanno disegnate.

La Sala Emeroteca della Biblioteca Comunale rappresenta la destinazione dei manufatti, che sono quindi a disposizione di tutti.