Rigenerazione urbana, incontro pubblico a Valmadrera

VALMADRERA – In un contesto in cui è sempre più necessario preservare il territorio e favorirne una crescita sostenibile, diventa fondamentale comprendere le opportunità che può offrire la rigenerazione urbana per lo sviluppo del territorio. E’ così che il Comune di Valmadrera organizza un incontro sul tema con la partecipazione dell’avvocato Giuseppe Rusconi, Assessore allo Sviluppo Urbano del Comune di Lecco e dell’ingegnere Paolo Valassi, Coordinatore della Commissione RET edilizia e territorio di ANCE di Ance Lombardia (Associazione Regionale dei Costruttori Edili lombardi), che condivideranno le loro esperienze e la loro competenza. L’appuntamento è per lunedì 13 maggio alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Centro Fatebenefratelli di Valmadrera

I relatori affronteranno il tema della rigenerazione urbana sotto diversi aspetti, con particolare attenzione al suo ruolo nello sviluppo sostenibile del territorio. Saranno presentati esempi di buone pratiche realizzate in altri Comuni lombardi e saranno discusse le opportunità e le sfide che Valmadrera si trova ad affrontare in questo ambito.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini ed è un’occasione importante per approfondire le conoscenze su un tema di grande attualità. La rigenerazione urbana rappresenta infatti una leva fondamentale per il miglioramento della qualità della vita nelle città, attraverso la riqualificazione di aree degradate, la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico e la promozione di una mobilità sostenibile.