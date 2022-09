Nei giorni scorsi le nove mucche e i tre vitelli sono rientrati in paese

In dialetto si dice “descargà”, ma non è altro che la transumanza dopo l’estate passata sui “mont”

PREMANA – In dialetto si dice “descargà”, ma non è altro che la transumanza delle bestie dopo un’estate trascorsa in alpeggio. Nei giorni scorsi anche le nove mucche e i tre vitelli dell’alpeggio di Barconcelli, dopo 109 giorni trascorsi sul “mont”, hanno fatto rientro a Premana utilizzando, quest’anno, la nuova strada.

Formaggio e latte in alpeggio e adesso a Premana, fortunatamente c’è ancora chi porta avanti l’antichissima tradizione della transumanza e la speranza è che questo tratto distintivo di civiltà alpina e rurale possa continuare ancora per molto tempo anche sulle nostre montagne.