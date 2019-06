Basket. Play Off Serie D. Mandello c’è, promossa in Csilver!

La Tecnoadda vince contro l’ASD Venegono e ottiene la promozione.

La difesa sigilla la vittoria nel secondo tempo.

MANDELLO – Per la seconda volta, in altrettante partite, la Tecnoadda Mandello difende il campo di casa dall’assalto dei varesini di Venegono. La vittoria di ieri sera ha un sapore ancora più speciale, essendo quella che proietterà Mandello in Csilver per la prima volta nella storia.

La sfida finale tra le due formazioni è stata una vera e propria battaglia sportiva. Dopo un primo quarto di sostanziale parità (18-20), il talento dei varesini ha la meglio nel secondo, con alcuni canestri di pregevole fattura che consentono a Venegono di andare negli spogliatoi con un vantaggio in doppia cifra e ben quarantacinque punti segnati (34-45).

Nella ripresa coach Pozzi chiede più attenzione difensiva ai suoi ragazzi e viene ascoltato. La Tecnoadda alza un vero e proprio muro su cui gli ospiti si schiantano.

Il finale punto a punto regala brividi ai tifosi locali a causa di qualche libero sbagliato nel finale, ma il due su due di Stefano Radaelli chiude i giochi e regala ai mandellesi una meritatissima promozione.

“In due anni di lavoro abbiamo fatto un bel santo il avanti – dichiara soddisfatto coach Marco Pozzi – questa è la mia seconda promozione in Csilver e la formula è sempre la stessa, tanto lavoro e impegno in palestra. Oggi sono orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dimostrato una grandissima mentalità.”

TECNOADDA MANDELLO – ASD VENEGONO BASKET 63-59

PARZIALI: 18-20, 34-45, 49-52

MANDELLO: Tavola 4, Paduano 12, Balatti 3, Radaelli 10, Motta 3, Niang 7, Crippa 13, De Gregorio, Anghileri 8, Marchesi, Zucchi, Marrazzo 3. All. Pozzi.

VENEGONO SUPERIORE: Moalli 9, Bisognin 4, Beretta 21, Redepaolini 9, Vanoni 3, Bianco 3, Poggiolini 4, Bologna 4, Saracino 2, Caproni, Colombo ne, Stellini ne. All. Racco