Calciomercato. Lecco, tre nuovi acquisti e addio a capitan Giudici

Ufficializzati gli arrivi di Lamanna, Parigini e Ierardi

Alla FeralpiSalò Luca Giudici, ex capitano bluceleste

LECCO – Dopo il difficile inizio di girone di ritorno contraddistinto da tre sconfitte in tre partite ufficiali, il direttore sportivo del Lecco, Domenico Fracchiolla, prosegue la campagna acquisti per rafforzare la rosa del duo Bonazzoli-Malgrati e per sperare ancora nella salvezza nonostante l’attuale ultimo posto.

Nel penultimo giorno di mercato la società di via don Pozzi dà il benvenuto a Eugenio Lamanna, Vittorio Parigini e Mario Ierardi.

Lamanna, acquistato a titolo definitivo dall’AC Monza, è un portiere esperto classe 1989. Nella sua lunga carriera ha esordito con il Gubbio in Lega Pro dove ha totalizzato 71 presenze e vinto un campionato. Nelle stagioni successive è passato in Serie B giocando per il Bari e il Siena raccogliendo 121 presenze. Nel 2014 è passato al Genoa in Serie A dove ha totalizzato 59 presenze in 3 stagioni. Infine, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Spezia e Monza dove ha vinto un campionato e raccolto 75 presenze.

Parigini, acquistato anch’egli a titolo definitivo fino a giugno dalla FeralpiSalò, è un’ala destra classe 1996. Ha vestito le maglie di Torino, Benevento, Chievo e Genoa in Serie A collezionando 50 presenze. Inoltre, ha giocato per Perugia, Juve Stabia, Bari, Ascoli, Como e Feralpi realizzando 178 presenze e 14 gol.

Invece Ierardi è stato acquistato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal LR Vicenza. Mario è un difensore centrale italiano, classe 1998, cresciuto nelle giovanili del Genoa. Ha vestito le maglie di Sudtirol, Pescara e Vicenza nel campionato di Serie B e Serie C, totalizzando 152 presenze e 12 reti.

Infine la società si è mossa anche in uscita, dopo aver risolto ieri il prestito di Tenkorang, oggi ha detto addio l’ex capitano bluceleste Luca Giudici passato a titolo definitivo alla FeralpiSalò di Zaffaroni nell’ambito dello scambio che ha portato Parigini a Lecco. Il numero 7 saluta il Lecco dopo 120 partite, 11 reti, 14 assist e soprattutto dopo aver vinto i playoff di Serie C l’estate scorsa.