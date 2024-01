Calcio Lecco. Fracchiolla post FeralpiSalò: “Gli alibi sono finiti”

Fracchiola: “Dobbiamo capire se c’è ancora lo spirito di combattere”

PIACENZA – Mister Bonazzoli diserta la conferenza stampa post FeralpiSalò-Lecco, segnale che forse la dirigenza sta pensando ad un nuovo cambio in panchina per il prosieguo del campionato di Serie B. A metterci la faccia dopo la disfatta del Garilli è Domenico Fracchiolla, direttore sportivo dei blucelesti.

Il ds ha innanzitutto chiesto scusa ai tifosi del Lecco e analizzato la situazione attuale dicendo che: “È un momento, all’ottava giornata eravamo morti e poi siamo resuscitati, ora siamo in down. Dobbiamo capire se al nostro interno c’è ancora quello spirito di combattere o meno. Mancano quattro giorni alla fine del mercato ma, nessuno deve scappare da una piazza come questa che merita vedere i propri giocatori lottare”.

Fracchiolla ha commentato anche l’eventualità di un cambio di guida tecnica in questo momento: “Sta alla proprietà capire se è il momento di cambiare, lo spirito è diverso dal cambio di allenatore. Tutti i giocatori devono fare autocritica come la stiamo facendo noi”.

“Il patron Di Nunno ha discusso anche con me ma, a livello di classifica siamo ancora vivi ed il campionato è ancora lungo. Dobbiamo capire se tutti hanno lo spirito per tornare a combattere, dobbiamo darci una svegliata dopo tre sconfitte pesanti come queste. Gli alibi sono finiti quando ti trovi davanti alla realtà. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo ma dopo il secondo siamo andati in grossa difficoltà”.

Infine, il ds parla del mercato e dell’eventualità di un nuovo inserimento difensivo: “Dietro non siamo numericamente a corto, sulla qualità è invece un altro ragionamento. Dobbiamo capire se fare un altro sforzo. Le altre squadre hanno fatto cessione, noi invece no e l’inserimento dei nuovi sta avvenendo in maniera graduale, anche se trovo che parlare di nuovi o di vecchi non sia corretto. Parlare di mercato oggi è riduttivo, c’è da capire se c’è quel fuoco dentro e i cori della curva devono far riflettere tutti”.