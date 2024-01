Calcio. Crollo totale del Lecco: 5-1 contro la FeralpiSalò

Terza sconfitta consecutiva per il Lecco che sprofonda all’ultimo posto in classifica

In gol Martella (10′), Felici (66′), Butic (70′ e 86′), Buso (79′) per i blucelesti e la chiude Tonetto (94′)

PIACENZA – Nella terza giornata del girone di ritorno il Lecco non si riscatta delle due sconfitte subite con Catanzaro e Pisa anzi, cade malissimo sotto i colpi della FerlapiSalò. La formazione di Zaffaroni punisce la squadra bluceleste con 5 reti condannandola all’ultimo posto in classifica.

Emiliano Bonazzoli rinuncia forzatamente a Lemmens, diffidato, schierando Lepore sulla fascia destra e sul lato opposto Caporale, recuperato, torna nell’undici iniziale. Torna titolare anche Galli a centrocampo, Crociata invece va ad affiancare Novakovich e Buso nel tridente offensivo. Sul fronte opposto, Zaffaroni deve rinunciare a Compagnon infortunatesi nel riscaldamento e schiera dal primo minuto Dubickas al fianco di Butic.

La Cronaca

Parte subito forte il Lecco che neanche dopo un minuto di gioco va subito al tiro con Sersanti (L) dopo il bel lavoro in area di Novakovich (L), Pizzignacco (F) in tuffo manda il pallone in angolo. La pressione lecchese si fa sentire e al 6′ Capolare (L) su cross dalla destra di Lepore (L) ci prova di testa ma, la difesa dei padroni di casa chiude bene.

Alla prima incursione però la FerlapiSalò va a segno: al 10′ Martella (F) si inserisce da dietro sul calcio d’angolo battuto da Di Molfetta e di testa insacca in rete. Dopo il gol i blucelesti perdono le linee ed il possesso palla fino a quel momento in loro mano.

Al 17′, padroni di casa vicino al raddoppio con il tiro a giro di Di Molfetta (F) dentro l’area, Melgrati (L) difende bene la porta con una gran parata. Dall’altro lato grande chance per il Lecco con Galli (L) che al 20′ dal limite lascia partire un gran tiro a mezza altezza, Pizzignacco (F) in tuffo salva il risultato.

Si accende la partita la 26′, Crociata (L) apre il campo da destra a sinistra mettendo un assist al bacio per Buso (L) che, da ottima posizione, spara di sinistro addosso a Pizzignacco (F). Il Lecco cresce col passare dei minuti e mantiene il pressing alto sulla difesa dei Leoni del Garda.

Tanti errori a centrocampo nel finale di tempo complice anche il difficoltoso terreno di gioco del Garili. Lepore (L) prova ad inventare delle giocate veloci dalla sua fascia per un per un Lecco che fatica a trovare spazio in avanti grazie all’ottima fase difensiva impostata da Zaffaroni. Al 45′, Lepore (L) prova la gran conclusione dai 40 metri, ma Pizzignacco (F) è attento e la fa sua.

Lecco con poche soluzioni in davanti, gli attaccanti faticano a trovare la fiammata perchè ben contenuti dalla solida difesa della FerlapiSalò. Bonazzoli nell’intervallo deve trovare la soluzione giusta per agguantare quantomeno il pareggio e riaprire la partita.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi 22 in campo, il Lecco prova a costruire gioco palleggiando bene a centrocampo senza buttare via la palla. Al 52′ esordisce in maglia bluceleste Listkowski (L), Crociata (L) torna a centrocampo. Al 57′, Sersanti (L) tenta il tiro da fuori ma la difesa verdeblù ribatte lontano.

La Feralpi prova a costruire ma anche la retroguardia bluceleste non lascia spazi. Poche emozioni nel primo quarto d’ora di gioco con le squadre che pensano più a difendere che ad attaccare. Al 66′ però il Lecco si punisce da solo: retropassaggio suicida di Sersanti (L) per Melgrati (L), Felici (F) ruba palla e infila la palla in porta di destro.

Il Lecco perde le linee e la testa, al 70′, di nuovo Felici (F) pericoloso sulla sinistra: l’esterno supera in velocità Lepore (L) e mette in mezzo per Butic (F) che segna il 3-0 nell’angolino basso a destra. I blucelesti vogliono reagire e ci provano con il tiro dalla distanza di Sersanti (L), Pizzignacco (F) la mette in angolo.

Dalla bandierina mischia in area dei padroni di casa, Sersanti (L) indirizza la palla verso la porta e trova la deviazione vincente di Nicolò Buso (L) che complica l’intervento di Pizzignacco (F). Al 82′, i padroni di casa provano a ripartire veloci sulla fascia sinistra con la grande cavalcata di Tonetto (F) che lascia partire un bel mancino che termina di poco alto.

Dopo pochi minuti contropiede fatale della Feralpi, da angolo a favore il Lecco si lascia sorprendere in un 3 contro 1. Al 86′, Butic (F) da posizione decentrata infila Melgrati (L) per la seconda volta con un bel sinistro che si insacca sotto la traversa. Nel recupero, i blucelesti rinunciano anche a difendersi e si fanno infilare la quinta volta della serata. Al 94′, Tonetto (F) da solo in area colpisce di testa il bel cross dalla destra di Mattia Zennato (F).

Crollo verticale del Lecco contro la FeralpiSalò che compromette ancora di più la corsa salvezza dei blucelesti. La società dovrà intervenire per capire quali siano le mosse giuste da fare per continuare a crederci essendo ora all’ultimo posto in classifica e settimana prossima arriva la corazzata Cremonese, attualmente seconda in Serie B.

Tabellino

FERALPISALÒ: Pizzignacco; Martella, Ceppitelli, Balestrero; Felici (75′ Tonetto), Di Molfetta (75′ Zennaro), Fiordilino, Koufalidis, Bergonzi; Budic, Dubickas (82′ La Mantia). All. Zaffaroni

LECCO: Melgrati; Caporale, Bianconi (73′ Battistini), Celjak, Lepore: Ionita, Sersanti, Galli (52′ Listkowski; Buso, Novakovich, Crociata (68′ Salcedo). All. Bonazzoli

Marcatori: 10′ Martella (F), 66′ Felici (F), 70′ e 86′ Butic (F), 79′ Buso (L), 94′ Tonetto (F)

Arbitro: Minelli di Varese coadiuvato da D’ascanio di Ancona e Cavallina di Parma. Quarto uomo Gavino di Sassari. Al VAR Nasca di Bari e all’AVAR Paganessi di Bergamo

Ammoniti: Martella (F), Galli (L), Bergonzi (F)

Espulsi:

Classifica

Parma 45

Cremonese 41

————–

Venezia 41

Como 39

Palermo 36

Cittadella 36

Catanzaro 34

Modena 31

——————

Brescia 29

Bari 27.

Cosenza 27

Pisa 26.

Reggiana 25.

Südtirol 24

Sampdoria 23

——————–

Ascoli 22

Ternana 21

—————–

FeralpiSalò 20

Spezia 20

Lecco 20