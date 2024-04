Pallamano, attesa la partita tra Molteno e Romagna per la Gara 2 dei play-off

Il match si disputerà giovedì 2 maggio alle ore 20

“La sfida di giovedì sarà come una finale”

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno disputerà la Gara 2 dei playoff promozione in Serie A Gold nella serata di giovedì 2 maggio alle ore 20 presso il PalaSangiorgio di Molteno. La squadra moltenese sfiderà il team del Romagna.

Il Molteno di mister Danilo Gagliardi parte con il vantaggio di 1-0, grazie al successo ottenuto (21-26) sul campo del Romagna. Giovedì sera, la squadra moltenese, ospiterà la formazione di coach Miguel Moriana, per la gara di ritorno dei quarti di finale del campionato di Serie A Silver. Al Pala Cavina si è visto un Salumificio Riva Molteno compatto, cinico e concreto, con i ragazzi di coach Danilo Gagliardi che hanno risolto nella ripresa un match molto complesso. Il Molteno vincendo Gara 1, approda al secondo atto nelle migliori condizioni possibili, soprattutto sul piano mentale, considerato che al PalaSangiorgio, la squadra di casa, avrà a disposizione anche l’ottavo uomo in campo: il proprio pubblico e gli splendidi tifosi moltenesi. Ma la cosa principale per il San Giorgio Molteno, è vincere questa sfida, per portarsi sul 2-0, strappando così il biglietto per la semifinale.

“La sfida di giovedì sarà come una finale. Dovremo ripetere la partita che abbiamo disputato ad Imola, soprattutto in fase difensiva dove abbiamo concesso poco spazio al Romagna. Non dobbiamo cambiare nulla e giocare la nostra pallamano. Il nostro pubblico ci darà una spinta in più e sarà una componente molto importante” spiega Matteo Somaschini, Direttore Sportivo.

In merito al match contro il Romagna, il DS commenta: “In questi playoff, come ha dimostrato tutto il campionato, nulla è scontato. Vietato fare troppi conti, o pensare in grande. Sarebbe un grave errore. Sarà sicuramente una partita combattuta, come Gara 1, dove si affronteranno due squadre a viso aperto. Certo, usando un termine tennistico, abbiamo due match point a disposizione. Ovviamente noi vogliamo cercare di chiudere subito i giochi, nel match di giovedì sera”.

Quindi conclude: “Il Molteno per cercare di vincere dovrà giocare la pallamano di sempre, e scendere in campo con grande tranquillità, cercando di stare uniti, con la consapevolezza che è una partita delicata, come tutte le sfide che abbiamo giocato in questa stagione nel campionato di Serie A Silver, ma consapevoli che siamo una grande squadra. Lo abbiamo dimostrato anche sabato ad Imola”.