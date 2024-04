Cai Calco. “Sessant’anni e non sentirli”, arriva il documentarista Pino Brambilla

L’incontro è in programma per venerdì 26 aprile

Brambilla presenterà due documentari

CALCO – Le iniziative della rassegna celebrativa dei sessant’anni dei Cai Calco “Sessant’anni e non sentirli“, continuano, non più presso l’Area S. Vigilio ma presso la sede del Cai di Via Indipendenza numero 17 a Calco.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 26 aprile alle ore 21 con il past president della sezione e stimato documentarista, Pino Brambilla, che presenterà due interessanti documentari: