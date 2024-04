Planetario di Lecco, torna lo “Star Wars Day”

L’appuntamento è per sabato 4 maggio con due spettacoli, alle ore 15 e alle ore 16.30

Venerdì 3 maggio si terrà la conferenza di Loris Lazzati

LECCO – Ritorna l’edizione “Star Wars Day” al Planetario di Lecco. Un evento dedicato a tutti gli appassionati della saga di Guerre Stellari. Il titolo di quest’anno è “Il lato oscuro colpisce ancora” con due spettacoli nella giornata di sabato 4 maggio: alle ore 15 e alle ore 16.30.

Lo spettacolo, prevede un primo momento in cupola dove si potrà vivere la lotta tra Ribelli e Impero, seguita da alcuni esperimenti in sala conferenze per potersi immergere in questo mondo. L’iniziativa è consigliata dai 7 anni in su e sono graditi i costumi a tema Star Wars.

Inoltre, venerdì 3 maggio alle ore 21, si svolgerà la conferenza dal titolo “Morte Nera, uova e panini. Le lune più bizzarre del Sistema Solare” tenuta da Loris Lazzati: un excursus sui satelliti più strani e affascinanti del sistema Planetario.