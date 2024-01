Calcio Lecco, contro la FeralpiSalò l’imperativo è uno solo: fare punti

I blucelesti di Bonazzoli attesi dalla trasferta contro i bresciani

“E’ uno scontro diretto. Dobbiamo dimostrare quello che sappiamo fare”

LECCO – “Sarà un’altra partita che vale doppio essendo uno scontro diretto. Abbiamo fatto tre punti in casa all’andata perciò non dobbiamo sbagliare partendo dall’approccio iniziale. Cercando negli episodi e nei dettagli di farla nostra sin dall’inizio”. Questo lo spirito di Emiliano Bonazzoli alla vigilia di FeralpiSalò-Lecco match cruciale per la corsa salvezza dei blucelesti che si giocherà allo stadio Leonardo Garrilli di Piacenza.

“La Feralpi – spiega il mister – è una squadra che è molto in forma in quest’ultimo periodo, infatti ha fatto un ottimo 3-0 con il Catanzaro. Inoltre, è una squadra cinica e concreta sotto porta, mentre in difesa sono compatti e rischiano poco. Quando superano la metà campo vanno quasi sempre a segno, dovremo stare attenti”.

Bonazzoli parla dell’atteggiamento che il Lecco deve evitare di avere a Piacenza: “Nelle ultime due gare, soprattutto in certi momenti della partita, ci è mancata quell’attenzione che per una squadra che si deve salvare deve essere al cento per cento. Dovremo evitare le tante disattenzioni e i tanti piccoli errori, anche individuali, che ci sono stati e che adesso stiamo pagando a caro prezzo”.

“In campo abbiamo un nostro equilibrio e i dati che abbiamo analizzato in settimana evidenziano che siamo una squadra quadrata che non soffre troppo gli avversari. Perciò, sono cose che provengono da noi, nelle fasi cruciali non riusciamo ad essere concreti ed essere più presenti e dare tutto”.

Per quel che riguarda la formazione: “Mancherà Lemmens e Caporale è appena rientrato, quindi abbiamo provato qualcosa di diverso. Ci sono anche i nuovi arrivi, però dobbiamo ancora decidere se qualcuno potrebbe partire dall’inizio o meno. I ragazzi si stanno ben inserendo ed affiatando con lo staff e coi compagni. Per il modulo vedremo domani se ci sarà qualche novità.”

Anche per il centrocampo ci sono vari nuovi interpreti a disposizione come Frigerio: “È un ragazzo intelligente che si sta inserendo molto bene e sta assorbendo quello che chiediamo. Può darci una mano sia dal punto di vista tecnico che di qualità. Ha caratteristiche simili a Ionita e potrebbe giocare come perno di centrocampo perché sa sia attaccare e inserirsi che difendere grazie alla sua buona fisicità”.

Il Lecco ha l’obiettivo di rialzarsi dopo le batoste subite nelle prime due partite del girone di ritorno per il tecnico infatti: “In un momento come questo, non positivo, dobbiamo stringerci di più come gruppo ed essere più uniti e coesi per dare una mano al compagno. Bisogna continuare ad alzare l’asticella per quel che riguarda attenzione e concentrazione e non aver paura che il pallone ‘scotti’, ma dimostrare quello che sappiamo fare per riuscire ad far punti e smuovere la classifica. I ragazzi in settimana hanno lavorato con tanta intensità per riuscirci”.

I convocati del Lecco per il match contro la FeralpiSalò sono: Melgrati, Saracco, Dalmasso; Celjak, Smajlovic, Bianconi, Battistini, Caporale, Louakima, Marrone; Degli Innocenti, Sersanti, Crociata, Frigerio, Ionita, Listkowski, Lepore, Guglielmotti, Galli; Eusepi, Salcedo, Salomaa, Di Stefano, Beretta, Novakovich, Buso.