Calcio. Il Lecco subisce la vendetta del Pisa: perde 3-1 al Rigamonti-Ceppi

Seconda sconfitta consecutiva per i blucelesti, la prima in casa nel girone di ritorno

In gol Veloso (30′), Calabresi (74′), Lepore (82′) su rigore e Mlakar (85′)

LECCO – Il Lecco torna a giocare nel proprio stadio dopo la sberla con il Catanzaro ma il risultato non cambia e incassa la seconda sconfitta consecutiva del 2024. Dopo il doppio vantaggio del Pisa,i blucelesti illudono il pubblico del Rigamonti-Ceppi con il rigore di Lepore, ma la speranza del pareggio è durata poco perché due minuti dopo è arrivato il gol del definitivo 3-1.

Mister Bonazzoli si porta in panchina quattro dei nuovi acquisti arrivati in queste prime due settimane di calciomercato, fuori invece Caporale non ancora al meglio dopo l’infortunio. Come a Catanzaro parte sulla fascia sinistra Franco Lepore mentre Celjak recuperato torna al suo posto al fianco di Battistini per la prima volta titolare nel suo ruolo naturale. Sul fronte toscano, Aquilani parte col tridente offensivo con il nuovo arrivo Bonfanti per la prima volta titolare insieme a Torregrossa e D’Alessandro.

La Cronaca

Subito brivido per il Lecco con Crociata (L) che perde una brutta palla appena fuori area, però la difesa si chiude bene. I blucelesti invece si muovono bene sulla fascia sinistra con lo slalom in area di Buso (L) che, al 3′, spedisce il pallone sull’esterno della porta difesa da Nicolas (P).

Al 6′ il Pisa prova ad affondare con il tiro di Arena (P), ma Battistini (L) chiude di testa. Gli ospiti costruiscono gioco da dietro mantenendo nei loro piedi il possesso palla. Al 13′, D’Alessandro (P) mette in mezzo un bel cross dalla sinistra, Celjak (L) respinge ma, sulla ribattutam, prende palla Marin (P) che tenta il tiro da fuori area. Interviene Melgrati (L) in tuffo a bloccarlo.

Al 20′ Sersanti (L) commette un fallo ingenuo fuori area rischiando l’ammonizione, Veloso (P) mette in mezzo un bella palla, prontamente allontanata dalla difesa bluceleste. Al 29′ altro fallo del numero 8 lecchese dai 20 metri, Veloso (P) insacca in rete la punizione che superando la barriera sblocca il risultato al Rigamonti-Ceppi, Melgrati (L) completamente spiazzato non riesce ad intervenire.

Il Lecco fuori dal gioco fatica a macinare azioni e perde diversi palloni a centrocampo commettendo diversi errori individuali. Al 36′, però, i blucelesti ci provano con una punizione da fuori area di Lepore (L) che mette in mezzo, la difesa pisana respinge e sulla ribattuta arriva Battistini (L) che calcia in porta, Nicolas (P) blocca la palla a terra.

Il Lecco si risveglia al 38′ quando viene annullato un gol a Buso (L) su uno schema da calcio d’angolo. Il numero 99 calcia in porta d’esterno rientrando però dal fuorigioco. Al 43′, ci prova Crociata (L) dai 30 metri, ma spedisce la palla a lato. Pericoloso corner del Pisa con l’incursione centrale di Caracciolo (P), la sfera esce di poco. I padroni di casa chiudono in avanti con il tentativo di testa di Sersanti (L) su cross su Lepore (L) dalla sinistra.

Blucelesti in difficoltà sino al vantaggio del Pisa, nel finale di tempo qualche occasione pericolosa ma non sfruttata dalla squadra di Bonazzoli, che dovrà intervenire per dare la scossa ai suoi nella ripresa.

Secondo Tempo

Parte forte il Pisa con un prolungato possesso palla fuori area del Lecco finalizzato da Esteves (P), Melgrati (L) interviene mettendo la palla in corner. Dopo 5 minuti i blucelesti provano il pressing alto sui difensori del Pisa e conquistano una clamorosa occasione da rete con Buso al 53′: cross di Crociata (L) dalla destra, Sersanti (L) in area allunga di testa e trova il numero 99 che spedisce la palla sulla traversa.

Dopo due minuti ospiti pericolosi sul corner battuto da Veloso (P), Melgrati (L) in uscita non allontana troppo il pallone che sbatte sui piedi di Canestrelli (P) che non trova lo specchio della rete. Cresce il Lecco soprattutto sulla fascia destra con la bella azione di Guglielmotti (L), con crossa per Buso (L) che impegna Nicolas (P) in tuffo.

Il Pisa sfiora il raddoppio al 68′ con il tiro di D’Alessandro (P) che sfiora il palo alla destra di Melgrati (L), conclusione deviata in angolo da Sersanti (L). Al 73′ illusione gol per il Lecco, con la punizione fuori area di Lepore (L) deviata dalla barriera, sul corner Nicolas (P) respinge lontano e il Pisa effettua un contropiede da manuale: al 74′, D’Alessandro (P) serve dalla sinistra Calebresi (P) che piatto destro mette il pallone in rete.

I padroni di casa cercano il gol e lo trovano su rigore. Salcedo (L) mette in mezzo in area piccola ma Calabresi (P) la stoppa di mano, e per l’arbitro dopo il richiamo al VAR è rigore. Al 82′ Lepore (L) non sbaglia dal dischetto e piazza la palla alla destra del portiere toscano.

La partita cambia di risultato appena due minuti dopo, il Pisa trova il terzo gol della gara con la difesa bluceleste ferma. Mlakar (P) imbeccato in area da Touré e con un bel diagonale batte Melgrati (L). Finisce in avanti il Lecco con il tentativo nel recupero di Salcedo (L) messo fuori da Nicolas (P).

Si chiude con un infelice 3-1 la prima gara in casa del Lecco nel girone di ritorno. In due partite il Lecco ha subito ben 8 gol e dovrà riflettere sul da farsi per la prossima gara che sarà un altro scontro salvezza contro la FeralpiSalò.

Tabellino

LECCO: Melgrati; Lepore, Cejlak, Battistini, Lemmens (45′ Degli Innocenti); Crociata (58′ Salcedo), Sersanti, Ionita; Buso, Novakovich, Di Stefano (45′ Gugliemotti). All. Bonazzoli

PISA: Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (89′ Hermannsson) ; Veloso, Marin, Arena (70′ Touré); D’Alessandro (89′ Barbieri), Torregrossa (69′ Tramoni), Bonfanti (35′ Mlakar). All. Aquilani

Marcatori: 30′ Veloso (P), 74′ Calabresi (P), 82′ Lepore (L) Rig, 85′ Mlakar (P)

Arbitro: Gualtieri di Asti coadiuvato da Di Gioia di Nola e Trasciatti di Foligno. Quarto uomo Di Loreto di Terni. Al VAR on-site Mazzoleni di Bergamo e all’AVAR Muto di Torre Annunziata

Ammoniti: Lemmens (L), Sersanti (L), Crociata (L), Marin (P), Salcedo (L), Nicolas (P), Lepore (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 45

Como 38

————–

Cremonese 38

Venezia 38

Cittadella 36

Palermo 35

Catanzaro 33

Brescia 29

——————

Modena 28

Bari 26

Pisa 26

Reggiana 25

Südtirol 24

Cosenza 24

Sampdoria 23

——————–

Ternana 21

Lecco 20

—————–

Ascoli 18

FeralpiSalò 17

Spezia 17