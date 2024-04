Elezioni 2024. “Insieme per Malgrate”, svelati i nomi dei componenti della lista civica

Ecco la squadra che sosterrà il candidato sindaco Marco Vassena

In programma quattro incontri pubblici previsti il 25-26 maggio per dialogare con i cittadini

MALGRATE – La lista civica “Insieme per Malgrate” ha annunciato i nomi dei componenti che affiancheranno il candidato sindaco Marco Vassena e la candidata vice sindaco Irene Colombo nel loro impegno a favore della comunità di Malgrate.

“La nostra squadra è un mosaico di personalità diverse, tutte unite dal comune desiderio di migliorare il nostro paese. La diversità è la nostra forza: giovani professionisti intraprendenti, esperti di settore con una solida esperienza e cittadini attivi con un forte senso di appartenenza che hanno dedicato la loro vita al servizio della comunità. Questa ricchezza di competenze e conoscenze crea una squadra forte e poliedrica, capace di rispecchiare i valori fondamentali di Insieme per Malgrate: trasparenza, integrità, responsabilità e dedizione al servizio pubblico“.

La lista

Accanto al candidato sindaco Marco Vassena, imprenditore artigiano con un ricco vissuto di associazionismo e volontariato, e della sua vice Irene Colombo, insegnante e coordinatrice didattica, che sfrutterà la sua esperienza per lo sviluppo di progetti educativi rispondenti alle esigenze dei nostri giovani, troviamo (in ordine alfabetico):

Riccardo Aiello , giovane studente di Scienze Politiche, porterà una visione fresca e innovativa sulle questioni politiche e sociali, rappresentando la voce dei giovani e garantendo che le esigenze delle nuove generazioni siano considerate nelle decisioni dell’amministrazione.

, giovane studente di Scienze Politiche, porterà una visione fresca e innovativa sulle questioni politiche e sociali, rappresentando la voce dei giovani e garantendo che le esigenze delle nuove generazioni siano considerate nelle decisioni dell’amministrazione. Alberto Arosio , forte di una lunga esperienza nel settore del mobile in qualità di responsabile dell’ingegneria del prodotto, fornirà un contributo rilevante all’amministrazione comunale per stimolare la crescita economica locale e valorizzare le imprese del territorio.

, forte di una lunga esperienza nel settore del mobile in qualità di responsabile dell’ingegneria del prodotto, fornirà un contributo rilevante all’amministrazione comunale per stimolare la crescita economica locale e valorizzare le imprese del territorio. Luisa Colombo , arteterapeuta innovativa che ha ideato percorsi di recupero per i detenuti nelle carceri milanesi, è anche attivamente impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. Il suo apporto sarà fondamentale per promuovere il benessere della comunità e intensificare il nostro impegno nel sostegno alle persone più vulnerabili.

, arteterapeuta innovativa che ha ideato percorsi di recupero per i detenuti nelle carceri milanesi, è anche attivamente impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne. Il suo apporto sarà fondamentale per promuovere il benessere della comunità e intensificare il nostro impegno nel sostegno alle persone più vulnerabili. Alessia Ferranti , giovane imprenditrice che ha realizzato il suo sogno d’infanzia aprendo una pasticceria, e consigliera del gruppo Amici della Croce di Pian Sciresa. ll suo atteggiamento proattivo e l’amore per la comunità saranno essenziali per promuovere lo sviluppo locale e migliorare la qualità della vita dei residenti.

, giovane imprenditrice che ha realizzato il suo sogno d’infanzia aprendo una pasticceria, e consigliera del gruppo Amici della Croce di Pian Sciresa. ll suo atteggiamento proattivo e l’amore per la comunità saranno essenziali per promuovere lo sviluppo locale e migliorare la qualità della vita dei residenti. Paolo Gilardoni , professionista del settore bancario, unisce la competenza finanziaria ad una creatività senza confini. Conosciuto per aver dato realizzato in Paese, insieme all’amico Marco Vassena, eventi di grande successo tra gli anni ’90 e 2000 (come CantaMalgrate), Paolo darà nuovo slancio alla vita sociale e culturale di Malgrate. Il suo entusiasmo e la sua energia saranno contagiosi, rappresentando un valore aggiunto per il nostro team.

, professionista del settore bancario, unisce la competenza finanziaria ad una creatività senza confini. Conosciuto per aver dato realizzato in Paese, insieme all’amico Marco Vassena, eventi di grande successo tra gli anni ’90 e 2000 (come CantaMalgrate), Paolo darà nuovo slancio alla vita sociale e culturale di Malgrate. Il suo entusiasmo e la sua energia saranno contagiosi, rappresentando un valore aggiunto per il nostro team. Massimiliano Giovari , imprenditore nel settore sportivo e orgoglio malgratese avendo rappresentato l’Italia nei prestigiosi campionati Pro Series di beach volley negli Stati Uniti. La sua esperienza internazionale consentirà di promuovere eventi sportivi innovativi e all’avanguardia nel nostro comune, contribuendo a rafforzare il panorama sportivo locale.

, imprenditore nel settore sportivo e orgoglio malgratese avendo rappresentato l’Italia nei prestigiosi campionati Pro Series di beach volley negli Stati Uniti. La sua esperienza internazionale consentirà di promuovere eventi sportivi innovativi e all’avanguardia nel nostro comune, contribuendo a rafforzare il panorama sportivo locale. Amelia Maggioni , artigiana e parrucchiera storica di Malgrate, è una figura di riferimento per la comunità grazie al suo impegno nel sociale. La sua profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche, unita alla sua sensibilità e intuizione, costituiranno risorse importanti per identificare e rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri concittadini.

, artigiana e parrucchiera storica di Malgrate, è una figura di riferimento per la comunità grazie al suo impegno nel sociale. La sua profonda conoscenza del territorio e delle sue dinamiche, unita alla sua sensibilità e intuizione, costituiranno risorse importanti per identificare e rispondere efficacemente alle esigenze dei nostri concittadini. Michele Molise , docente e direttore amministrativo con oltre un decennio di esperienza, assicurerà una gestione efficace e responsabile delle risorse del nostro comune. La sua competenza nella gestione del bilancio sarà fondamentale per garantire la sostenibilità delle nostre iniziative.

, docente e direttore amministrativo con oltre un decennio di esperienza, assicurerà una gestione efficace e responsabile delle risorse del nostro comune. La sua competenza nella gestione del bilancio sarà fondamentale per garantire la sostenibilità delle nostre iniziative. Giovanni Secreti , con la sua vasta esperienza nel campo medico-legale da funzionario pubblico e come rappresentante della sicurezza sul lavoro, offrirà un contributo prezioso all’amministrazione comunale, garantendo che le questioni di salute e sicurezza siano sempre al centro dell’attenzione.

, con la sua vasta esperienza nel campo medico-legale da funzionario pubblico e come rappresentante della sicurezza sul lavoro, offrirà un contributo prezioso all’amministrazione comunale, garantendo che le questioni di salute e sicurezza siano sempre al centro dell’attenzione. Lara Valenti, esperta di comunicazione, contribuirà ad instaurare un dialogo aperto e costruttivo con la comunità. La sua competenza sarà determinante nell’implementare strategie di comunicazione che favoriscano la partecipazione e l’inclusione, assicurando che le informazioni siano sempre trasparenti, accessibili e tempestive, e consolidando la fiducia tra l’amministrazione e i cittadini.

Incontri nei quartieri

Per permettere ai Malgratesi di conoscere meglio i componenti della lista e i programmi, saranno organizzati quattro incontri sul territorio nel weekend del 25 e 26 maggio, uno in ogni quartiere. “Questi eventi rappresentano un momento prezioso per instaurare un dialogo aperto con la comunità: sarà l’opportunità ideale per scambiare idee, ascoltare suggerimenti e approfondire i punti chiave del nostro programma. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questi incontri”.

Maggiori dettagli saranno comunicati attraverso i canali ufficiali Facebook e Instagram.