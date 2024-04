Play off Serie C femminile. La Lecco Basket Women ko a Sesto

Lecchesi sconfitte dalla GEAS 52-42

Domenica 5 maggio il ritorno a Malgrate

SESTO SAN GIOVANNI – La GEAS Sesto San Giovanni infligge il primo stop alla Lecco Basket Women nella post season. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno resistito tre quarti contro le avversarie, cedendo poi nell’ultima frazione.

Il primo quarto la partita è in equilibrio (16-13), ma la GEAS si dimostra più brillante all’inizio della seconda frazione, superando la doppia cifra di vantaggio. Negli ultimi cinque minuti però le blucelesti chiudono il portone – zero punti lasciate alle avversarie! – e risalgono fino al 28-25.

Il divario resta sostanzialmente immutato nel terzo quarto (40-34); la partita svolta quando la GEAS passa a zona: l’attacco lariano si inceppa e le padrone di casa danno lo strappo decisivo che le porterà a vincere 52-42.

Ottima prova di Silvia Bassani, autrice di 15 punti.

Domenica 5 maggio la seconda sfida. In caso di vittoria, la Lecco Basket Women trascinerà al serie fino a gara 3, da giocarsi nuovamente a Sesto.

“GEAS ha fatto valere fisicità e talento, noi abbiamo fatto la nostra partita lavorando bene per trenta minuti e mollando qualcosa di troppo negli ultimi dieci, quando le energie sono calate – dichiara coach Canali – le nostre giovani avversarie avevano più benzina di noi, e hanno continuato a correre il campo con grande atletismo e qualità. C’è da dire poi che avere le mani addosso per 40′ non aiuta a ragionare, ma siamo state competitive e sul pezzo, torniamo in palestra a lavorare e pensiamo a gara 2 con fiducia e volontà”.

GEAS SESTO SAN GIOVANNI – LECCO BASKET WOMEN 52-42

PARZIALI: 16-13, 28-25, 40-34

LECCO: Bassani 15, Aondio 3, Capaldo 2, Galli, Scola 2, Donghi, Davide 4, Oggioni 2, Oddo 5, Ratti, Ciceri ne, Capellini 9. All.: Canali.