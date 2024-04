Casa Comune per Mandello: cinque interrogazioni al prossimo consiglio

Lavori ai giardini, al ponte di Luzzeno e nella frazione di Somana, accesso al trasporto Auser i temi

“Questioni importanti, su cui c’è forte malcontento da parte di molti cittadini”

MANDELLO – Modifica delle regole di accesso per i cittadini al servizio di trasporto locale-associazione Auser, stato di avanzamento dei lavori ai giardini pubblici del 1° lotto, condizioni del parco giochi frazione di Somana a seguito dell’emissione dell’ordinanza di inagibilità per instabilità del terreno, stato in cui versa il “cantiere” sito in via Don Peduzzi nella frazione di Somana, lavori in corso sul ponte di Luzzeno. Queste le cinque interrogazioni che saranno presentate da Casa Comune per Mandello al sindaco Riccardo Fasoli nel corso del prossimo consiglio comunale che si terrà martedì 30 aprile alle ore 18.30.

“Si tratta di interrogazioni importanti, frutto anche del forte malcontento raccolto da molti cittadini in ordine ai temi che le caratterizzano – sottolineano dal gruppo politico e consiliare -. Tra queste, spiccano la vicenda dei giardini e l’avanzare incessante di gettate di cemento in quella zona. Si abbattono alberi per far crescere cemento a favore di privati, questa è la triste verità. E la questione della forte riduzione delle possibilità di accesso al trasporto delle persone anziane, come da ultima pessima decisione dell’Assessore ai Servizi sociali Guido Zucchi. Riteniamo che questo assessorato stia dimostrando superficialità e incompetenza nell’assunzione di decisioni fondamentali per la comunità fragile e vulnerabile mandellese. Dal regolamento sul volontariato, al trasporto delle persone anziani per non dire delle improvvide dichiarazioni in merito alla “presunta” scomparsa della povertà in Mandello”.

Continua Casa Comune: “Non sono meno rilevanti le altre interrogazioni ovviamente. Ad esempio, l’imbarazzante gestione dei lavori al ponte di Luzzeno e il forte, persistente disagio arrecato, nel tempo, ai cittadini di quella zona del paese. Casa Comune c’è, è consapevole della deriva preoccupante nella gestione della cosa pubblica in Mandello e continuerà a fare la sua parte di controllo democratico e di iniziativa politica sino in fondo”.