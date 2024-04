Elezioni. Tutti i consiglieri di ‘Dervio Viva’ scenderanno ancora in campo

Sono Anna Buzzella, Renza Nogara, Anna Pandiani, Michael Bonazzola, Angelo Cassinelli, Luca Mainoni e Angelo Sandonini

Cassinelli: “Dopo cinque anni continuiamo a proseguire uniti e a impegnarci per i derviesi”

DERVIO – Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali di giugno, il sindaco uscente e ricandidato Stefano Cassinelli comunica che nella lista ‘Dervio Viva’ si ripresenteranno tutti i consiglieri del gruppo per il rinnovo del consiglio comunale.

Il gruppo formato da Anna Buzzella, Renza Nogara, Anna Pandiani, Michael Bonazzola, Angelo Cassinelli, Luca Mainoni e Angelo Sandonini sarà compatto alle votazioni.

“Credo sia un segnale bellissimo da dare alla comunità – spiega il primo cittadino – perché dopo cinque anni di lavoro proseguiamo uniti in questo impegno per i Derviesi. Non sono stati anni semplici perché alluvione e covid hanno rallentano l’attività amministrativa, ma nonostante questo siamo riusciti a portare avanti tantissimi progetti in ogni campo dal sociale alla scuola passando per il turismo e il decoro urbano oltre che la mole enorme di lavori pubblici che siamo riusciti a realizzare. Personalmente non posso che ringraziare i consiglieri uscenti che hanno deciso di ricandidarsi tutti perché so che è un impegno notevole ma vedere la squadra, che ha fatto così tanto in questi 5 anni, scendere nuovamente in campo compatta è davvero una gioia e una garanzia di poter lavorare al meglio se i cittadini decideranno di ridarci la loro fiducia”.