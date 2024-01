Calcio Lecco. Bonazzoli verso Pisa: “Partita che vale doppio”

Dopo la funesta sconfitta di Catanzaro, il Lecco torna al Rigamonti-Ceppi a sfidare il Pisa

Bonazzoli: “Dobbiamo essere più uniti e lucidi”

LECCO – “Affrontiamo una squadra che ha una rosa strutturata e competitiva anche per altri palcoscenici. È a solo 4 punti di distanza quindi, per noi sarà una partita che vale doppio per lo scontro salvezza”. Così Emiliano Bonazzoli alla vigilia di Lecco-Pisa, match valido per la seconda giornata di ritorno della Serie BKT.

“Inoltre, giochiamo in casa -continua Bonazzoli – e dovremo dare più del massimo e mettere in campo tutte le forze per ottenere punti davanti al nostro pubblico. Cancellare il risultato di Catanzaro, non la prestazione in generale”.

Il Pisa sarà un avversario difficile perchè: “Davanti loro un organico di qualità e con l’arrivo di Bonfanti si sono ulteriormente rafforzanti. Anche a centrocampo hanno buoni palleggiatori, sono molto forti nel possesso palla e nel cercare di verticalizzare ed arrivare velocemente a far male. Perciò, dobbiamo essere bravi noi ad essere coperti oltre a costruire e ripartire”.

Sull’eventualità di cambi all’interno della formazione iniziale Bonazzoli dichiara che: “Useremo chi si è allenato meglio durante la settimana e chi mentalmente è pronto. Per domani mancherà ancora Caporale che non è ancora al meglio però, ci sono alternative arrivate settimana scorsa quindi vedremo chi posizione nel suo ruolo”.

“Rispetto alla partita col Catanzaro la coppia di centrali potrebbe cambiare perchè abbiamo recuperato al cento per cento Celjak poi vedremo da chi sarà affiancato. Sugli esterni bassi Lemmens e Lepore che è il nostro jolly. Battistini si è allenato bene in settimana ed è a disposizione, potrebbe partire come no, abbiamo quattro centrali di ruolo e varie coppie da giocarci. Sulla formazione confermato il 4-3-3 e chi scenderà in campo darà il suo apporto. Per ogni avversario ci sono delle contromisure adeguate”.

Bonazzoli commenta l’arrivo dei neo acquisti in casa bluceleste: “Quelli arrivati settimana scorsa Salomaa, Salcedo e Louakima hanno tanta voglia di mettersi in mostra essendo giovani e stanno entrando nelle nostre idee di gioco. Durante la partita di domani vedremo se farli giocare. Mentre, per gli altri ci vorrà un po’ più di tempo. Sono tutti giocatori con delle caratteristiche che vanno a colmare alcune difficoltà che avevamo.”

Infine Bonazzoli fa una riflessione sugli errori commessi durante il match contro il Catanzaro: “Sugli errori individuali e di reparto dovremo essere più attenti e il compagno più lucido può dare una mano a chi commette l’errore. Dobbiamo essere più uniti in questo senso, senza regalare occasioni ed essere più concentrati”.

I convocati del Lecco per il match contro il Pisa sono: Melgrati, Saracco, Dalmasso; Celjak, Smajlovic, Bianconi, Battistini, Caporale, Louakima, Marrone, Beretta, Lemmens; Degli Innocenti, Giudici, Sersanti, Crociata, Frigerio, Ionita, Listkowski, Lepore, Guglielmotti, Galli; Eusepi, Salcedo, Salomaa, Di Stefano, Novakovich, Buso.