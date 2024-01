Calcio. Inizia la vendita dei biglietti per Lecco-Pisa

È possibile acquistare i biglietti per il match del Rigamonti-Ceppi contro il Pisa

Tutte le informazioni utili ai tifosi blucelesti per assicurarsi i tagliandi

LECCO – Dopo la batosta esterna contro il Catanzaro, la Calcio Lecco torna a giocare nel proprio stadio per la prima volta nel 2024 sabato 20 gennaio alle ore 16:15. I blucelesti sfideranno il Pisa di Aquilani in un vero e proprio scontro salvezza siccome i toscani sono solo a tre punti di distanza dalla compagine di mister Emiliano Bonazzoli.

La società di via Don Pozzi ha diramato un comunicato sulle modalità di rilascio dei biglietti per il match: “Avrà inizio martedì 16 gennaio dalle ore 15:00 la vendita dei singoli biglietti per Lecco-Pisa, gara valida per la ventunesima giornata di Serie BKT 23/24. Sarà possibile acquistare i biglietti della partita sino a fine primo tempo della gara”.

Dalla partita in questione è obbligatorio per i tifosi possedere l’abbonamento in formato tessera plastificata per entrare allo stadio, ad eccezione di coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Gennaio.

I biglietti per i supporters blucelesti saranno acquistabili presso i seguenti punti vendita:

Online su Etes a partire dalle 15:00 di Martedì 16 gennaio;

a partire dalle 15:00 di Martedì 16 gennaio; Shamrock Irish Pub , via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Martedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Sabato dalle 12:30.

, via Giuseppe Parini 5 (Lecco); Da Martedì a Venerdì dalle 17:30 alle 1:00; Sabato dalle 12:30. Biglietteria “Nord” Stadio, in Via Don Pozzi (Lecco); a partire da Mercoledì 17 dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 18:00; Giovedì e Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; Sabato fino al termine del primo tempo.

Anche per il settore ospiti (Curva Sud) la vendita sarà sempre online sul sito Etes ma, terminerà alle ore 19:00 del giorno antecedente alla partita. Il costo del biglietto è di €18

intero e €15 ridotto (ridotto per over 65 e donne).

Il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.