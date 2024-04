Calcio. Il Lecco saluta la serie B: contro il Parma finisce 4-0

Giornata ricca di verdetti: il Lecco ritorna in C e il Parma sale in Serie A

Al Tardini finisce 4-0: doppietta di Bernabé (15′, 31′), gol di Mihaila (22′) e Camara (88′)

PARMA – Il Lecco perde 4-0 al Tardini contro il Parma capolista che guadagna meritatamente la promozione diretta in Serie A. I blucelesti, invece, salutano la Serie B dopo una tormentata stagione condizionata dai numerosi cambi in panchina e da una gestione societaria non adeguata alla categoria. I tifosi blucelesti, presenti sia in casa che in trasferta, hanno tenuto sempre alto l’orgoglio lecchese a dispetto del posizionamento in classifica della propria squadra.

Al Tardini Andrea Malgrati rinuncia per squalifica a mezza difesa titolare, Lepore e Celjak, schierando Lemmens e Capadrossi. Per il resto stessa formazione della gara contro il Venezia con centrocampo a tre e in attacco il consolidato trio Crociata-Novakovich.Buso. Sul fronte opposto, l’unico cambio di Pecchia nell’undici iniziale rispetto al match col Palermo è Benedyczak al posto di Man sulla linea dei trequartisti.

Cronaca

Partono subito forte i padroni di casa che al 3′ minuto provano la conclusione dalla distanza di Benedyczak (P), il polacco sfiora solo il palo alla destra di Melgrati (L). Il Parma punge maggiormente sulla sinistra, il Lecco prova invece a ripartire veloce in contropiede. Grande forcing in avvio della squadra di Pecchia che lotta su ogni pallone.

La capolista sblocca la partita al 15′ grazie ad un errore in fase di costruzione di Degli Innocenti (L) che consegna la palla ad Hernani (P), il mediano apre subito per Bonny (P) che tiene palla e di tacco libera Bernabé che fredda il portiere blucleste infilandola all’incrocio dei pali.

Il Lecco fatica ad uscire dalla propria metà campo e subisce nel giro di pochi minuti la rete del raddoppio Parma: al 23′ Mihaila (P) raccoglie un palla vagante al limite dell’area e lascia partire un missile verso la porta che batte Melgrati (L). Al 29′ Hernani (P) ruba palla a Caporale (L) e serve Partipilo (P), ma l’arbitro fischia per un’irregolarità nei confronti del difensore del Lecco.

I blucelesti perdono alla mezz’ora le redini delle gara, Bianconi (L) esce palla al piede Estevez (P) però gli ruba palla e innesca subito Partipilo che trova Bernabé che raddoppia con un bel tiro da distanza ravvicinata: al 31′ è già 3-0 Parma con il Lecco già con mezza gamba in Serie C.

Il Lecco non ha filtri a centrocampo e il Parma surclassa in tutto e per tutto gli avversari, al 41′ buona difesa palla di Bonny (P) che fa a sportellate con Capradossi (L) ma riesce comunque a trovare la porta, Melgrati (L) con un grande intervento mette la palla in angolo.

Nella ripresa Malgrati per evitare un’imbarcata deve fare assolutamente dei cambi per garantire maggiore copertura alla propria retroguardia, in bambola sul pressing crociato. Il Parma, invece, deve solo amministrare il triplo vantaggio e potrà accedere direttamente alla Serie A 24/25.

Secondo Tempo

I blucelesti provano con orgoglio ad attaccare e si fa vedere subito Novakovich (L) che tenta la conclusione dal limite Chichizola (P) para senza problemi. Poco dopo, al 50′, ancora l’americano tenta il tiro, questa volta però il portiere crociato si deve distendere per mantenere la propria porta inviolata.

Sul fronte opposto, due grandi occasioni per il Parma nel giro di un minuto: al 52′ grande botta di Estevez (P), respinta dal portiere bluceleste, poi al 53′ invenzione del numero 10, Bernabé, che la mette in mezzo per Partipilo (P) che colpisce di testa a botta sicura, interviene Melgrati (L) mettendo la palla in angolo.

Il Lecco risponde al 57′ con il gran cross dalla destra di Caporale (L), Sersanti (L) svetta tra i difensori gialloblu ma, Chichizola (P) devia la palla in angolo. Gli ospiti provano a colpire dalla distanza, Buso (L) lascia partire un bel destro dai trenta metri il portiere del Parma non si fa sorprendere.

Malgrati, al 65′, ridisegna il suo Lecco: fuori Novakovich e dentro Lunetta come prima punta, al suo fianco Parigini e Salomaa all’esordio in campionato. Al 80′, clamoroso errore proprio di Lunetta (L) che svirgola il pallone messo in mezzo da Salomaa (L), poi la palla arriva a Degli Innocenti (L) che impegna Chichizola (P) in tuffo con un bel destro dai 25 metri.

Il Parma mette a segno anche il quarto gol della partita: all’88’ Sohm (P) s’invola negli spazi concessi dalla retroguardia lecchese e apre per Camara (P) che buca Melgrati (L) sul proprio palo. Il Lecco finisce in attacco ma la difesa crociata fa muro davanti alla propria porta.

Nonostante la matematica retrocessione il Lecco esce tra gli applausi dei propri sostenitori giunti in 700 al Tardini. I numeri condannano i blucelesti alla C ma, l’eventuale prossima cessione della società potrebbe agevolare la rinascita della formazione lecchese che potrebbe cercare sin dalla prossima stagione di riagguantare la categoria salutata oggi.

Tabellino

PARMA: Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara; Hernani (60′ Sohm), Estevez (66′ Cyprien); Mihaila (60′ Camara), Bernabé, Benedyczak (26′ Partipilo); Bonny (66′ Colak). All. Pecchia

LECCO: Melgrati; Lemmens, Capradossi, Bianconi, Caporale; Sersanti, Degli Innocenti, Ionita (57′ Salomaa); Crociata, Novakovich (66′ Lunetta), Buso. All. Malgrati

Marcatori: 15′ Bernabé (P), 22′ Mihaila (P), 31′ Bernabé (P), 88′ Camara (P)

Arbitro: Rutella di Enna, coadiuvato dagli assistenti Fontani di Siena e Longo di Paola e dal quarto uomo Rabatta di Rossano. Al VAR Chiffi di Padova e all’AVAR Pagnotta di Nocera Inferiore.

Ammoniti: Sersanti (L), Circati (P), Camara (P)

Espulsi:

Classifica

Parma 73

Como 67

————–—

Venezia 67

Cremonese 60

Catanzaro 57

Palermo 52

Brescia 47

Pisa 45

——————

Sampdoria 45

Cittadella 44

Südtirol 43

Modena 43

Reggiana 40

Cosenza 39

Ascoli 37

——————

Ternana 37

Spezia 37

————–—

Bari 36

FeralpiSalò 31

Lecco 26