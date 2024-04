Coldiretti. Ponte del 25 aprile: previsioni positive per gli agriturismi

Le stime di Coldiretti regionale

LECCO – Si viaggia verso il tutto esaurito negli agriturismi della Lombardia per il ponte del 25 aprile, con la campagna che si conferma tra le mete preferite, nonostante un meteo incerto. È quanto emerge dalle stime della Coldiretti regionale secondo le indicazioni di Terranostra Campagna Amica, sulla base di una rilevazione tra le strutture associate: dati che trovano pieno riscontro anche sul Lago di Como, per quello che si prospetta anche come il vero lancio della stagione.

A livello regionale per la ristorazione si ha una media di riempimento dei posti disponibili che sorpassa il 90%, mentre per il pernotto si supera l’80%. Le aziende agrituristiche offrono la possibilità di passare una giornata in campagna approfittando della cucina dei cuochi contadini o delle pietanze da asporto, per poi andare alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali del territorio e dei piccoli borghi.

Accanto alla ristorazione e all’alloggio, l’offerta delle strutture agrituristiche prevede anche altre opportunità: dalle attività didattiche a quelle ricreative come passeggiate a cavallo, trekking, osservazioni naturalistiche, escursioni in mountain bike ma anche corsi e proposte sportive.

“A livello generale – conclude la Coldiretti – in Lombardia si contano oltre 1.700 agriturismi: numeri che fanno della nostra la terza regione in Italia per strutture attive, alle spalle di Toscana e Trentino Alto Adige”.