Calcio. Lecco travolto 5-3 dal Catanzaro

Il Lecco esce malconcio dal Ceravolo, 5-3 per i padroni di casa

In rete Verna (18′), pareggio Di Stefano (25′) e vantaggio di Lemmens (28′), nella ripresa il Catanzaro la ribalta con Sounas (48′, 68′) e Iemmello (55′), Novakovich (55′) illude, Biasci (88′) la chiude

CATANZARO – Il Lecco apre il girone di ritorno contro il Catanzaro con una gara pazzesca al Ceravolo. I blucelesti in vantaggio per 2-1 a fine primo tempo non riescono a mantenere il risultato ed ad inizio ripresa si fanno prima recuperare e poi sorpassare. Novakovich trova il gol del momentaneo 3-3 ma, i giallorossi non mollano e portano a casa i tre punti in palio grazie alla doppietta di Sounas e la rete nel finale di Biasci.

Emiliano Bonazzoli si porta in panchina i tre neo acquisti Salcedo, Louakima e Salomaaa pronti a dar man forte ai titolarissimi rinuncia, invece, a Caporale per infortunio e Degli Innocenti squalificato. Coppia di centrali inedita formata da Marrone e Bianconi con Lemmens e Lepore sulle fasce. Sul fronte opposto Vivarini deve far a meno di Ghion fermo per una lesione muscolare ma recupera Iemmello e Donnarumma che inizialmente parte dalla panchina.

La Cronaca

Subito il Lecco in avanti con l’incursione centrale di Crociata (L) che trova spazio tra i due mediani giallorossi, Scognamillo (C) libera l’area bene. Al 4′ minuto primo tentativo dei calabri da corner, Iemmello (C) solo in area non riesce a trovare lo specchio della porta.

Cresce il Catanzaro con l’avanzare dei minuti costruendo gioco prima una bella apertura di Pontisso (C) per Sounas (C) e poi con il tiro da fuori area di Iemmello (C) che si libera facilmente tra le linee di mediana e di difesa del Lecco. Al 15′, ripartenza veloce del Catanzaro, Biasci (C) duetta in area con Iemmello (C) che allarga troppo il piattone.

Al 18′ passa in vantaggio la squadra di casa da corner, Verna (C) libero sul secondo palo calcia direttamente in porta, Melgrati (L) battuto. Il Lecco prova a riaffacciarsi nella metà campo avversaria costruendo una bella azione da una parte all’altra che termina con il tiro di Buso (L) alto.

I blucelesti trovano il pareggio al 25′ con il primo gol in campionato di Lorenzo Di Stefano (L). L’attaccante effettua un perfetto stop a seguire e dal limite dell’area piazza il pallone nell’angolino basso alla sinistra di Fulignati (C). Dopo appena tre minuti, il Lecco ribalta il risultato con il colpo vincente di testa di Mats Lemmens (L) su cross dal fondo di Ionita (L).

Il Catanzaro reagisce immediatamente, al 32′, con la palla messa col contagiri da Pontisso (C) sui piedi Sounas (C) che crossa basso per Vandeputte (C), Melgrati (L) salva la porta con un’ottimo intervento.

Al 40′, ospiti di nuovo pericolosi con l’occasione per la doppietta di Lemmens (L) che calcia secco verso la porta sulla respinta della difesa giallorossa, il pallone però esce di poco deviato da Katseris (C). Al 45′ occasione per il Lecco in area con Buso (L), ancora Katseris (C) manda la palla in calcio d’angolo.

Assalto finale del Catanzaro con diverse occasioni nel giro di due minuti, Iemmello (C) tira dal limite e Marrone (L) si immola per deviarla, al 48′ di nuovo il capitano giallorosso ci prova questa volta di testa, Bianconi (L) la respinge ed infine Katseris (C) che tenta il tiro dai 30 metri per sorprendere Melgrati (L) e trovare una deviazione vincente.

Partita viva nel prime frazione di gioco condizionata da diversi errori da parte delle due squadre in fase difensiva, il Lecco deve mantenere il vantaggio e il Catanzaro deve tentare di recuperare il risultato per tornare in partita.

Secondo Tempo

Ricomincia la gara con il primo cambio della partita con l’ingresso di Giudici (L) al posto Di Stefano (L). Il Catanzaro parte forte e trova subito il pareggio al 49′ con la bella girata in area di Sounas (C) che fredda Melgrati (L).

Padroni di casa con un piglio maggiormente offensivo e si ribalta ancora il risultato al 51‘ con il cross al bacio di Vandeputte (C) che vede il taglio in area piccola di Iemmello (C), tra i due centrali lecchesi, il capitano appoggia facilmente in rete.

Il Lecco, però, non molla il colpo e alla prima avanzata nella metà campo avversaria trova il 3-3 che riapre di nuovo la gara del Ceravolo. Al 55′, Ionita (L) dalla sinistra crossa in mezzo per Novakovich (L) che di testa batte Fulginati (C). I blucelesti provano a costruire gioco con il rilancio lungo per Novakovich (L) che manda in porta Giudici (L) però l’arbitro Maresca annulla il gol per fallo ad inizio azione dell’americano.

Ancora in gol il Catanzaro con la doppietta personale di Sounas (C) che al 65′ insacca di testa lo scavetto di Iemmello (C). Il Lecco non si arrende e prova a ripartire veloce con l’apertura centrale di Lepore (L) per Novakovich (L), Krajnc (C) lo abbatte per fermarlo guadagnandosi il cartellino giallo.

Da calcio d’angolo occasione enorme per i blucelesti con Ionita (L), al 74′, che d’esterno non riesce ad indirizzare verso la porta. Bonazzoli butta nella mischia il neo arrivo Eddie Salcedo arretrando Giudici sull’esterno destro.

Al 80′, Giudici crossa in area per l’inserimento del nuovo numero 10 del Lecco che travolge un difensore avversario e Ionita (L) impatta male di testa il pallone. Dall’altra parte punizione pericolosa di Vandeputte (C) che non scende abbastanza.

Grande intervento coi piedi di Melgrati (L), Stoppa (C) neo entrato calcia debole sul primo palo. Disastro difensivo del Lecco che all’88’ regala il 5-3 ai padroni di casa, Biasci (C) approffita dello scivolone in area di Lepore (L) e insacca in rete, Melgrati (L) ancora una volta impotente.

Una gara determinata dai troppi errori difensivi da parte di entrambe le squadre in campo al Ceravolo. Ha vinto chi ne ha commessi di meno, Bonazzoli dovrà lavorare ancora molto per migliorare questo fondamentale già in vista della prossima partita in campionato che sarà contro il Pisa, sabato 20 gennaio.

Tabellino

CATANZARO: Fulignati; Krajnc (75′ Krastev), Brighenti, Scognamillo, Katseris (61′ Situm); Vendeputte (86′ Stoppa), Pontisso (60′ Pompetti), Verna, Sounas; Biasci, Iemmello (75′ Ambrosino). All. Vivarini



LECCO: Melgrati; Lepore (93′ Guglielmotti), Marrone, Bianconi, Lemmens (78′ Salcedo); Crociata, Sersanti, Ionita; Buso, Novakovich, Di Stefano (45′ Giudici). All. Bonazzoli

Marcatori: 18′ Verna (C), 25′ Di Stefano (L), 28′ Lemmens (L), 48′ Sounas (C), 52′ Iemmello (C), 55′ Novakovich (L), 88′ Biasci (C)

Arbitro: Maresca di Napoli coadiuvato da Trincheri di Milano e Belsanti di Bari. Quarto uomo Vogliacco di Bari. Al VAR Meraviglia di Pistoia e all’AVAR Di Martino di Teramo

Ammoniti: Lemmens (L), Scognamillo (C), Sounas (C), Krajnc (C), Crociata (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 41

Venezia 35

—————–

Como 35

Cittadella 33

Catanzaro 33

Cremonese 32

Palermo 32

Modena 28

——————

Brescia 25

Sampdoria 23

Bari 23

Reggiana 23

Pisa 22

Cosenza 21

Südtirol 20

——————–

Lecco 20

Ternana 18

—————–

Spezia 17

Ascoli 17

FeralpiSalò 14