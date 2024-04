Badminton. Tris d’oro per Passador ai Campionati Italiani Master

Ad un passo dal tris anche Tocchetti che si ferma a 2 ori ed un argento

I fratelli Cattaneo presenti al Torneo Internazionale di Bolzano

MILANO / BOLZANO – Fine settimana impegnativo per gli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco – Lario Mi Auto con i Campionati Italiani Master giocati a Milano nella casa del badminton con 120 atleti provenienti da tutta Italia e il Bozner Fruhling – Torneo Internazionale Primavera di Bolzano categoria Under con 340 atleti iscritti da tutta Europa.

A Milano i blucelesti Master mettono in campo 5 atleti, vincendo 5 titoli italiani per 9 medaglie complessive. Sugli scudi Denis Passador che sale sul gradino più alto del podio nelle tre specialità giocate; SM 60 senza lasciare un set agli avversari e vincendo la finale su Volpi (Brescia Sport Più) 21-13 21-14, DM 60 in coppia con Flavio Bettoni (CUS BG) su Merigo/Bisioli (GSA Chiari) 21-19 21-14 e XD 60 con Roberta Brenzone finale contro Pardatscher/Klotzner (ASV Marlengo) 21-10 23-21.

Due gli ori per Piera Tocchetti; nel SF 55 in un girone round robin con tre atlete, nel DF 50 in coppia con Sara Marchesini (CUS BG) finale vinta contro Doering/Gargano (15Zero) 21-19 21-19 e un argento nel XD 55 in coppia con Edvidio Milani sempre in un girone round robin con altre tre coppie.

Argento nel DF 60 per Roberta Brenzone in coppia con Maria Branca (Brescia Sport Più) anche qui in un girone round robin a tre.

I due bronzi sono per; Edvidio Milani nel SM 55 dove perde in semifinale contro Piccinin (BC Milano)11-21 14-21 e Roberta Brenzone SF 60 contro la compagna di doppio Branca (Brescia Sport Più) 11-21 16-21.

Paolo Poletti nel SM 55 e nel DM 55 in coppia con Edvidio Milani perde ai quarti di finale.

Da venerdì a domenica si è svolto il Torneo Internazionale Primavera di Bolzano, dove hanno partecipato i fratelli Cattaneo, Alex U9 e Mattia U13.

Alex ha giocato nella categoria superiore; nel SM U11 si ferma ai gironi perdendo contro Aadya (Inghilterra) e Gogele (ASV Mals), nel DM U11 in coppia con Mattia Ceol (ASV Mals) passa il turno contro Grillo (SSV Bozen)/Matejca (Slovenia) perdendo ai quarti contro i Cechi Musil/Smekal 6-21 12-21 e nel XD U11 con Nathalie Gitterle (ASV Mals) agli ottavi contro Smekal (Cechia)/Malakova (Slovenia) 16-21 7-21.

Mattia nel SM U13 non passa il girone perdendo contro il Serbo Mlinaric dopo tre combattutissimi set 20-22 21-7 18-21, nel DM U13 in coppia con Luca Li Bohong (BC MI) dopo aver superato due turni si fermano ai quarti contro gli Svizzeri Dallhammer/Ruthschman anche qui con tre tiratissimi set 21-16 16-21 19-21 e nel XD U13 con Lea Gitterle (ASV Mals) ai 32 mi contro gli Austriaci Zehcner/Zhou 17-21 18-21.

Il Vice Presidente Edvidio Milani: “Grande soddisfazione per i fratelli Cattaneo al loro primo Torneo Internazionale, in alcuni momenti tensione ed emozione sono venuti a galla ma nel complesso devo a loro solo complimenti. I nostri Master ai Campionati Italiani non hanno deluso le aspettative meglio di così non si poteva fare. Ora ci aspetta il Torneo di Sankt Polten in Austria”.