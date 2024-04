Musica e memoria nella trasferta del coro Sol Quair a Sassuolo

Il coro gospel lecchese in concerto nella città emiliana sabato 4 maggio

In giornata la visita al campo di concentramento a Fossoli, per non dimenticare

LECCO – Il coro gospel Sol Quair di Lecco pronto a regalare alla comunità di Sassuolo un’emozionante serata di musica e spiritualità. L’imperdibile evento per gli amanti di musica gospel e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica e coinvolgente la sera di sabato 4 maggio nella chiesa parrocchiale Madonna di Sotto, nella cittadina emiliana.

Diretto dal Maestro Giuseppe Caccialanza, Sol Quair non si limiterà a una trasferta musicale: lo stesso giorno del concerto i membri del coro visiteranno il campo di concentramento a Fossoli, un luogo carico di storia e di memoria che rappresenta un importante monito per le generazioni future. Attraverso questa visita, Sol Quair intende rendere omaggio alle vittime del passato e mantenere viva la memoria di quei tragici eventi che non devono mai essere dimenticati.

Il concerto a Sassuolo e la visita a Fossoli rappresentano dunque un momento significativo per il coro Sol Quair, che desidera condividere la propria musica e la propria sensibilità con il pubblico, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice intrattenimento. Sarà un’occasione per riflettere, emozionarsi e lasciarsi trasportare dalle note avvolgenti e coinvolgenti del gospel, un genere musicale che parla direttamente al cuore di chi lo ascolta.