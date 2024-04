Team Bmx, Marco Radaelli al 9° posto assoluto nella Coppa del Mondo

Tappa negli Stati Uniti per il rider garlatese

GARLATE – Il Rider garlatese, Marco Radaelli, del Team Bmx, è stato impegnato nelle prove di Coppa del Mondo di Bmx a Tulsa, in Oklahoma (Stati Uniti), gare valevoli per la quinta e sesta prova del circuito Uci. Con il calendario internazionale di Bmx quest’anno ridotto a sei prove per via dei Giochi Olimpici 2024 che si terranno in Francia dal 26 luglio all’11 agosto.

Marco Radaelli, impegnato nella categoria Under 23, è uscito in entrambe le gare della semifinale, chiudendo all’11° posto nella classifica generale.

“Marco puntava a conquistare almeno una finale e l’obiettivo era alla sua portata – commentano dal Team Bmx di Garlate – Purtroppo, nella parte finale un contatto con un altro pilota lo ha rallentato, facendogli perdere posizione senza entrare in finale. Nella sesta prova, invece, gli è mancata un po’ la convinzione per cercare un buon risultato”.

Nella classifica generale di Coppa del Mondo, dopo le prove di Rotorua (Nuova Zelanda), Brisbane (Australia) e Tulsa (Stati Uniti), Marco entra nella top ten, chiudendo al nono posto assoluto, con la soddisfazione di essere il migliore degli Europei, considerato che prima del rider lecchese, si trovano quattro australiani, due neozelandesi, un argentino ed un americano. Il decimo è un danese.