Il Lecco a Catanzaro, Bonazzoli: “Pronti ad affrontare una sfida importantissima”

Il Lecco domani apre la 20^ giornata di Serie B contro i calabresi di Vivarini

Il mister bluceleste: “La pausa è servita per lavorare sulle nostre lacune”

LECCO – “Ripartire dopo una sosta non è facile, però i ragazzi si sono allenati bene per affrontare una partita importantissima, su un campo molto caldo, con una squadra che sta facendo molto bene”. Queste le prime parole di mister Emiliano Bonazzoli alla vigilia della prima giornata di ritorno che metterà difronte la Calcio Lecco e il l Catanzaro di Vincenzo Vivarini allo stadio Ceravolo alle 20.30.

“L’atmosfera dello stadio sarà molto calda perché, come neo promossa, sta facendo molto bene ed è al settimo posto in classifica – ha detto Bonazzoli -. I risultati fin qui conseguiti sono frutto di un gioco consolidato in questi ultime 2/3 anni. C’è stato un calo nelle ultime partite perciò vorranno ricominciare con un risultato positivo davanti al loro pubblico”.

“Inoltre il Catanzaro è una squadra che gioca molto bene a calcio e ha un gran possesso palla col quale fa uscire gli avversari per poi verticalizzare in velocità soprattutto nella zona centrale del campo. Lì Vandeputte ribalta il gioco, sia in fase offensiva che difensiva. Poi hanno recuperato Iemmello che è un gran finalizzatore e Donnarumma. L’unica loro assenza sarà Ghion”.

Sui nuovi arrivi in casa Lecco, Bonazzoli ha le idee chiare: “Partiranno sicuramente dalla panchina, si allenano solo da due giorni e devono ancora entrare nei nostri concetti di gioco. Da parte loro, però, si è vista gran voglia di fare, di imparare e di far parte di questa squadra. Il loro contributo sarà importante”.

Sull’atteggiamento che il Lecco deve avere nel girone di ritorno dove ogni punto sarà fondamentale in chiave salvezza per il mister ha sottolineato: “Siamo una squadra che ha giocato sia proponendosi che aspettando e ripartendo fornendo ottime prestazioni in entrambi i casi. Durante le partite dovremo essere bravi a capire i momenti di gioco in cui si può fare una cosa e l’altra, così faremo anche domani. Contro il Catanzaro, in particolare, dovremo essere molto attenti ai movimenti senza palla dei loro giocatori perché così costruiscono la loro tipologia di gioco”.

Per Bonazzoli la pausa invernale è servita per “recuperare i giocatori che hanno giocato con maggiore continuità ed anche per recuperare qualcuno fisicamente. Inoltre, questo periodo è servito per andare a lavorare su qualche nostra lacuna e sulle nostre principali idee di gioco”.

Il calciomercato la fa da padrone in questo periodo e l’arrivo di un giocatore duttile come Salcedo, che può occupare tutti i tre ruoli dell’attacco, fa sorridere il mister bluceleste: “L’importante è che segni. A livello tattico è più esterno destro che ha gran velocità e dribbling, poi all’occorrenza potrà anche essere utilizzato come prima punta”.

La conferenza stampa si è chiusa con la lista degli indisponibili per la gara di domani e con un battuta sul calciomercato: “Caporale è ancora fuori per problemi alla caviglia, mentre Celjak ha recuperato totalmente e sarà della partita. Per quanto riguarda i nuovi arrivi dipende dalla società, fin quando il mercato non è chiuso magari ci possono essere delle sorprese”.

I convocati del Lecco per il match contro il Catanzaro sono: Melgrati, Saracco, Bonadeo; Celjak, Bianconi, Battistini, Louakima, Marrone, Lemmens; Giudici, Sersanti, Crociata, Ionita, Lepore, Guglielmotti, Galli; Eusepi, Salcedo, Salomaa, Di Stefano, Novakovich, Buso.