Calciomercato. Il Lecco dà il benvenuto a Salcedo e Louakima

Rinforzi per la seconda parte di stagione

Ufficializzati gli acquisti di Salcedo e Louakima

LECCO – A pochi giorni dall’inizio del calciomercato invernale la Calcio Lecco è una delle squadre più attive. Dopo aver fatto spazio in rosa con le partenze di Tordini, Mangni, Zambataro e Boci ed abbracciato Salomaa in prestito dal Lecce, Bonazzoli accoglie nella giornata di oggi altri due giovani talenti: Eddie Salcedo e Corentin Louakima.

Il primo è un giovane attaccante, classe 2001, che proviene dalla Primavera dell’Inter di rientro dal prestito alla Eldense nella seconda divisione spagnola è stato girato alla società bluceleste per la seconda parte di stagione. La dirigenza di via don Pozzi comunica di “averlo acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto”.

L’italo-colombiano è stato acquisito dall’Inter nell’estate del 2018 e riscattato nella stagione successiva. In questo periodo ha giocato per la Primavera nerazzurra collezionando 31 presenze e 13 gol. Successivamente, è stato ceduto in prestito all’Hellas Verona dove ha esordito per la prima volta in Serie A e collezionato 40 presenze deliziate da 4 gol. Nella stagione 22/23 passa allo Spezia e realizza 12 presenze. Infine, nelle stagioni successive ha vestito le maglie di Bari, Genoa e Eldense in Serie B, accumulando 35 presenze e 6 gol.

Mentre Corentin Louakima, esterno destro francese di origini congolesi classe 2003, è stato acquistato a titolo definitivo dalla Roma. Nelle scorse stagioni ha vestito la maglia della Roma in Primavera 1 collezionando 62 presenze e 5 gol. In aggiunta, nella stagione 22/23 ha vinto la Coppa Italia Primavera con i giallorossi.