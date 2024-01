Calciomercato. Il Lecco comincia a sfoltire la rosa

Calciomercato si comincia. Il Lecco cede quattro giocatori

Tordini, Mangni, Zambataro e Boci salutano i tifosi blucelesti

LECCO – Con l’apertura del calciomercato invernale il Lecco sta sfoltendo la rosa per accogliere nuovi talenti necessari per continuare il proprio cammino verso la salvezza nella Serie B 2023/24. Il primo giocatore a lasciare la società di via don Pozzi è Mattia Tordini che si è trasferito a Padova in prestito con diritto di riscatto.

Il Lecco cede a titolo temporaneo anche Doudou Mangni all’US Alessandria 1912 dopo due anni e mezzo trascorsi con la casacca bluceleste. In questa stagione l’attaccante è sceso in campo per soli 28′ minuti contro il Modena sotto l’allora guida tecnica di Luciano Foschi.

Infine, la società comunica di aver venduto a titolo definitivo Eyob Zambataro alla Torres Calcio e di aver definito con il Genoa la risoluzione anticipata del prestito di Brayan Boci. Entrambi i giocatori non hanno mai giocato durante il girone d’andata e faranno perciò spazio ai nuovi acquisti che il ds Domenico Fracchiolla porterà nelle prossime settimane alla corte di Bonazzoli.