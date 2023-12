Calcio Lecco. Bonazzoli post Südtirol: “Grande reazione della squadra”

Il Lecco conquista tre punti d’oro contro il Südtirol ribaltando lo svantaggio iniziale

Bonazzoli: “Abbiamo imparato la lezione sfruttando tutte le armi che abbiamo”

LECCO – “Sono stati importanti i cambi che hanno dato il loro bell’apporto nel secondo tempo ma non solo, tutti sono stati bravi e devo fargli i miei complimenti”. Questo il primo commento di mister Bonazzoli dopo la bella vittoria del Lecco, 2-1, contro il Sudtirol che ha regalato ai blucelesti 3 punti fondamentali nel cammino per la salvezza.

“Nel secondo tempo l’ingresso di Degli Innocenti ci ha dato freschezza e rinforzato il centrocampo che era un po’ in difficoltà sul loro gioco nel ruolo di esterno alto e il suo apporto è stato positivo. Celjak, invece, è uscito perchè non stava tanto bene e abbiamo messo Marrone come centrale”.

Il Sudtirol ha avuto le sue occasioni infatti per il tecnico bluceleste: “Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità, eravamo un po’ nervosi e sottotono ma, nel secondo tempo molto meglio infatti abbiamo trovato una bella reazione dopo il gol con una bella azione sulla sinistra e poi siamo stati bravi a crederci. Contando anche che abbiamo giocato solo qualche giorno fa con il Venezia”.

La novità tattica di Battistini è stata una delle chiavi della partita di oggi spiega Bonazzoli: “Lui è stato bravo ad adeguarsi al ruolo di terzino interpretandolo nel modo giusto nonostante non sia, mancando Capolare e Lemmens abbiamo messo Lepore a sinistra e lui in fascia a spingere”.

Il tecnico commenta anche la tenuta mentale dei giocatori che alla fine del girone d’andata e con l’avvicinarsi del mercato potevano essere distratti invece: “I giocatori si sono concentrati per l’ultime partite come dei professionisti, pensando solo a vincere. Inoltre, siamo stati bravi noi a ribaltare la partita, abbiamo imparato la lezione appresa contro la Ternana”.

“Oggi non abbiamo fatto una grandissima gara – continua Bonazzoli – però abbiamo portato a casa il bottino pieno sfruttando le poche occasioni avute. Un Lecco sempre più cinico e concreto. Stiamo sfruttando tutte le armi che abbiamo sia le palle inattive che costruendo le azioni da dietro o sulle seconde palle, cercando sempre di migliorare”.

Al giro di boa il Lecco è salvo e Bonazzoli fa i complimenti ai suoi ragazzi per il risultato ottenuto ossia: “19 punti in 13 partite e i giocatori sono i primi a crederci. Ora, ci sarà la sosta in cui ci riposeremo e lavoreremo e ripartite a gennaio. Per i nuovi arrivi se ne comincerà a parlare da domani”.