Calcio Lecco. Malgrati in vista del match con la Sampdoria: “La squadra non è scarica”

Il Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi contro la Sampdoria di Pirlo: calcio d’inizio alle 18

Il mister: “Giocherà chi si impegna in allenamento”

LECCO – “Cercheremo di dare delle soddisfazioni ai tifosi, anche se quest’anno ci siamo riusciti in poche occasioni. Noi continueremo a fare il percorso al massimo”. Queste le parole di mister Andrea Malgrati nella conferenza stampa a distanza per il suo impegno curricolare a Coverciano, oggi tornerà a Lecco per guidare la squadra nel match contro la Sampdoria che si giocherà alle 18 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

L’impressione di Malgrati sul proprio team all’indomani della retrocessione: “La squadra non è scarica mentalmente. Altrimenti saremmo dovuti esserlo già nelle prime partite, più che altro siamo fragili. Parma è stata una partita a sé, ma domani cercheremo di fare la nostra prestazione giocando a calcio”.

Riguardo, invece, la possibile partenza dal primo minuto dei giovani che hanno avuto meno spazio, il mister è chiaro: “Lo spazio ci sarà sempre per chi si impegna in allenamento. Non è perché siamo retrocessi allora è scontato che debbano giocare i ragazzi che hanno trovato meno spazio. Io non ragiono così”.

“Come è successo con Salomaa a Parma, si è sempre allenato benissimo e ha trovato spazio in quella partita, e quando è entrato ha fatto molto bene. Un giocatore non viene messo dentro solo perché siamo retrocessi e quindi bisogna dare spazio. Si dà spazio a tutti ma tenendo conto sempre di quello che danno in settimana. Per domani gli unici indisponibili sono Listkowski e Beretta, mentre Inglese ha recuperato”

Sull’avversario blucerchiato Malgrati spiega: “Loro hanno la loro squadra e i loro problemi, noi abbiamo la nostra e dobbiamo guardare in casa nostra. Sicuramente a loro mancano dei giocatori importanti, ma anche se ci fossero stati avremmo impostato la partita nello stesso modo. Cercheremo di affrontare la Sampdoria nelle nostre migliori condizioni possibili”.