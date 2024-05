Olginate. “Qua e là per piazze e cortili”, torna il festival degli artisti di strada

L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 maggio

OLGINATE – Ritorna la nona edizione del festival dedicato agli artisti di strada dal titolo “Qua e là per piazze e cortili“, evento organizzato dal Comune di Olginate, in collaborazione con la Proloco e il contributo delle aziende “Omc – Wirelombardia s.r.l.” e R.B. Officina Meccanica” di Olginate. L’appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 maggio

Sabato 4 maggio

La bottega di Geppetto, a cura di Fantulin : dalle ore 14 alle ore 18 in Villa Sirtori. Laboratorio per la costruzione di sculture e giocattoli in legno di recupero. Bambini, genitori e nonni potranno lavorare tutti insieme nella realizzazione di un manufatto che poi potranno portare a casa come ricordo.

: dalle ore 14 alle ore 18 in Villa Sirtori. Laboratorio per la costruzione di sculture e giocattoli in legno di recupero. Bambini, genitori e nonni potranno lavorare tutti insieme nella realizzazione di un manufatto che poi potranno portare a casa come ricordo. Otto Panzer, “Otto Panzer Show” : alle ore 18 in Piazza Garibaldi. Otto è un improbabile direttore tecnico e presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue avventure sceniche.

: alle ore 18 in Piazza Garibaldi. Otto è un improbabile direttore tecnico e presenta numeri di autentica bizzarria coinvolgendo il pubblico nelle sue avventure sceniche. Bubble on Circus, “Man in Bubble”: alle ore 21 in Via Sant’Agnese (gradinate chiesa). Uno spettacolo dove la poesia delle bolle crea una magica ed emozionante atmosfera. L’artista Mariano Guz, possiede due World Record Guinness imbattuti dal 2018.

Domenica 5 maggio