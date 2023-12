Calcio. Il Lecco ribalta il Südtirol: 2-1 per i blucelesti

Il Lecco si prende tre punti ed esce dalla zona salvezza

In rete Casiraghi (52′) su rigore, doppietta vincente di Novakovich (63′, 75′)

LECCO – Il Lecco chiamato alla prova di maturità nella sfida salvezza contro il Südtirol risponde presente e chiude il girone d’andata con un’ottima vittoria interna per 2-1. I blucelesti si fanno un regalo di Natale e con la vittoria odierna escono per la prima volta da inizio campionato cadetto dalla zona salvezza.

Mister Bonazzoli rinuncia a mezza difesa titolare per il turno di squalifica inflitto a Lemmens e per l’infortunio di Caporale. Perciò, schiera dal primo minuto Battistini come terzino e Lepore sulla sinistra, davanti torna titolare Di Stefano al fianco di Novakovich e Buso. Sul fronte opposto, Valente rinuncia a Masiello squalificato ed agli lungodegenti Rover, Siega, Odogwu e Ghiringhelli.

La Cronaca

Parte subito forte il Lecco davanti al quasi sold out del proprio stadio con Novakovich (L) che al secondo minuto di gioco ruba palla a Vinetot (S) e si trova a tu per tu contro Poluzzi (S) al limite dell’area, ma non riesce ad insaccare immediatamente in rete grazie alla chiusura tempestiva della difesa ospite.

I biancorossi si portano avanti costruendo dal basso ma, la difesa bluceleste chiude bene gli spazi. Ci prova ancora il Lecco al 12′ con la bella sovrapposizione sulla sinistra di Ionita (L) che crossa in mezzo tagliato ma l’estremo difensore chiude bene.

Partita combattuta soprattutto a centrocampo e da una palla recuperata da Crociata (L) nasce una bella ripartenza veloce con Ionita (L) che mette in mezzo ma, Sersanti (L) ruba il tempo ad un meglio posizionato Novakovich (L).

Col passare dei minuti i padroni di casa crescono nel possesso palla sostenuti dal proprio pubblico ma, l’errore di Celjak (L) al 28′ poteva essere fatale per i blucelesti con la doppia conclusione da distanza ravvicinata di Pecorino (S) che sbatte sui difensori lecchesi.

Il capocannoniere della Serie B, Daniele Casiraghi (S) si fa vedere al 36′ con la conclusione da fuori area ma il pallone esce debolmente alla destra di Melgrati (L). A dieci minuti dalla fine Bonazzoli inverte le fasce Di Stefano (L) a sinistra e Buso (L) a destra.

Al 40′, Sersanti (L) perde una brutta palla a metà campo e il Südtirol riparte veloce in contropiede e prova la conclusione con il forte tiro di Casiraghi (S) che finisce alto sulla traversa.

Poche occasioni da una parte e dall’altra con il Lecco che ha avuto l’occasione di segnare dopo due minuti con Novakovich mentre gli ospiti vicini alla rete con il bomber Casiraghi. I due allenatori dovranno studiare le soluzioni giuste per sbloccare il risultato e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza.

Secondo Tempo

Ad inizio ripresa tra le fila bluceleste entra Celjak per Marrone. Il Lecco parte subito all’attacco con due occasioni nel giro di due minuti: il tiro da distanza ravvicinata di Battistini e la conclusione di testa su angolo di Novakovich (L).

Al 50′, rigore per il Sudtirol ingenuità in area di Ionita (L) che tocca con il braccio una palla contesa non ci sono dubbi per Monaldi. Sul dischetto ci va Casiraghi (S), tra i fischi dei tifosi di casa, ma il capocannoniere della Serie B non si fa impaurire e calcia centrale, Melgrati (L) spiazzato.

Il Lecco subisce il colpo ma non perde la testa e prova a costruire gioco mentre gli ospiti si difendono in blocco. I blucelesti passano al 63′ con una bella azione da una parte all’altra: Ionita (L) mette in mezzo un cross al bacio per la testa di Novakovich (L) che buca la rete.

La partita si accende. Al 67′ fallo di Sersanti (L) al limite dell’area di rigore. Punizione battuta da Lunetta (S), Vinetot (S) colpisce di testa ma il pallone termina di poco alto. Al 75′, il Lecco la ribalta con Novakovich (L) che devia in rete la conclusione da fuori area di Degli Innocenti (L).

Il Sudtirol ci prova da calcio da fermo con le punizioni dalla distanza che concede il Lecco ma senza creare dei veri pericoli per la retroguardia bluceleste. Nei minuti finali le Aquile cercano di abbassare i ritmi partita e mantenere il vantaggio acquisito.

Vittoria meritata quella dei blucelesti che sotto di una rete hanno mantenuto alta la concentrazione e trovato prima il pareggio e poi la rete del vantaggio grazie alla prima doppietta stagionale di Novakovich.

Tabellino

LECCO: Melgrati; Battistini (Giudici 77′), Celjak (45′ Marrone), Bianconi, Lepore (86′ Galli); Ionita, Sersanti, Crociata; Buso (86′ Guglielmotti), Novakovich, Di Stefano (57′ Degli Innocenti). All. Bonazzoli

SÜDTIROL: Poluzzi; Davi, Giorgini, Vinetot, Kofler; Casiraghi, Peeters (82′ Lonardi), Tait, Lunetta (70′ Ciervo); Pecorino, Rauti (70′ Merkaj). All. Valente

Marcatori: Casiraghi (R) 52′, Novakovich 63′, 75′

Arbitro: Monaldi di Macerata coudiavato da Costanzo di Orvieto e Passeri di Gubbio. Quarto uomo Poli di Verona. Al VAR on-site Paterna di Teramo e all’AVAR Pagnotta di Nocera Inferiore

Ammoniti: Pecorino (S), Lepore (L), Battistini (L), Marrone (L), Rauti (S), Peeters (S), Sersanti (L), Degli Innocenti (L)

Espulsi:

Classifica

Parma 41

Venezia 35

—————–

Como 35

Cittadella 33

Cremonese 32

Catanzaro 30

Palermo 29

Modena 28

——————

Brescia 25

Reggiana 23

Pisa 22

Bari 22

Sampdoria 22

Cosenza 21

Lecco 20

——————–

Südtirol 20

Ternana 18

————-

Spezia 17

Ascoli 17

FeralpiSalò 14