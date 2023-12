Calcio Lecco. Orgoglio bluceleste: 2-2 contro il Venezia

Grande impresa in trasferta per il Lecco che ferma sul pari la seconda in classifica

In gol Lepore su rigore (21′), rimonta veneta con Johnsen (57′) e Tessmann (60′), pareggia Ionita (71′)

VENEZIA – Il Lecco chiamato al riscatto dopo la brutta figura contro la Ternana trova un ottimo pareggio contro il Venezia, attuale seconda forza del campionato. I blucelesti hanno subito il possesso palla dei padroni di casa ma, sono riusciti ad essere concreti nel mettere a segno le poche occasioni avute.

Emiliano Bonazzoli rinuncia tra i convocati a Guglielmotti ancora non completamente recuperato e schiera Melgrati nell’undici titolare. Cambi in difesa: Bianconi torna titolare a fianco di Celjak e Lemmens si prende il fascia destra, mentre nel tridente d’attacco Lepore sostituisce Di Stefano.

Anche Vanoli cambia parecchio rispetto alle precedenti partite in porta schiera Jorenen e in mediana dal primo minuto Lella e Andersen al posto di Ellertsson e Busio. Invece, l’attacco è affidato inizialmente al tridente formato da Pierini, Johnsen e Gytkjae, il bomber Pohjanpalo parte dalla panchina.

La Cronaca

Nella 18^ giornata della Serie B sono i padroni di casa a prendere l’iniziativa del gioco, il Lecco attende e prova a ripartire in velocità. Il primo affondo dei lagunari arriva al 5′ minuto con il cross teso di Johnsen (V) ma, Celjak (L) anticipa Pierini (V). Nei primi minuti partita combattuta soprattutto a metà campo tra le due formazioni, i blucelesti chiudono bene le linee di passaggio.

Al 14′, la prima palla gol dell’incontro la inventa Tessman (V) che si infila centralmente e trova Johnsen (V) che, al centro dell’area, scarta Lemmens (L) e calcia verso la porta, la deviazione provvidenziale di Bianconi (L) fa uscire il pallone sul fondo. Soffre il Lecco sulla pressione avversaria ma, alla prima ripartenza trova un rigore.

Al 21′, Sverko (V) entra male sull’imbucata in area di Sersanti (L) e per l’arbitro Cosso non ci sono dubbi. Dagli undici metri si presenta Checco Lepore (L) che sotto la curva ospite non sbaglia e infila Joronen (V) che intuisce ma, non basta per evitare il gol dell’1-0.

Il Venezia va all’assalto alla ricerca del pareggio e ci va vicino al 28′ con il tentativo di Lella (V), Melgrati (L) salva il risultato in spaccata. Al 34′, si rivedono i blucelesti in area avversaria con l’imbucata di Novakovich (L) ben contrastato dalla difesa del Venezia.

I padroni di casa mantengono saldo il possesso palla e provano a trovare il gol con delle incursioni veloci in area su una di queste Johnsen (V) prende il giallo per palese simulazione, ottima chiusa di Capolare (L). Al 43′, grande azione del Venezia da una parte all’altra: Pierini (V) premia la sovrapposizione di Zampano (V) che mette in mezzo sulla sinistra, Melgrati (L) chiude bene sul primo palo.

Prima frazione di gioco dominata nel palleggio dai padroni di casa ma, il Lecco passa alla prima occasione grazie al rigore perfetto di Lepore che sblocca una partita, sinora, in mano alla squadra di Vanoli.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi 22 in campo e con la stessa inerzia della prima frazione, il Venezia prova a costruire ed il Lecco si chiude nella propria metà campo provando a ripartire veloce in contropiede.

Al 48′, brivido per i blucelesti di fronte a Melgrati (L): Pierini (V) trova Johnsen (V) in area piccola ma, l’attaccante norvegese non riesce a colpire favorendo il rilancio di Bianconi (V). Ancora Venezia, al 52′, Candela (V) crossa dalla sinistra Pierini (V) sfiora la palla di testa trovando Gytkjaer (V) che gira però sul fondo.

Al 57′, il Venezia pareggia meritatamente il risultato. Johnsen (V) con un bello stop a seguire si porta la palla in area lasciando sul posto Lemmens (L) e infila Melgrati (L) con un gran tiro dalla destra. Appena tre minuti dopo, i padroni di casa trovano anche il sorpasso con la fucilata dai 30 metri di Tessman (V) che si insacca nell’angolino basso.

Dopo la bastonata, il Lecco alza il baricentro e al 71′ ritorna in partita: cross in area di Celjak (L), Novakovich (L) fa da sponda per Ionita (L) che mette di rabbia in rete la palla del 2-2. Il Venezia vuole portarsi di nuovo avanti ma, i blucelesti si chiudono a riccio.

Bonazzoli mischia le carte in tavolo con un triplo cambio negli ultimi dieci minuti per dare maggiore freschezza in mezzo al campo e in attacco. Ritmi blandi nel finale con la fiammata di Dembelé (V), al 88′, che dal fondo cerca in mezzo Pohjanpalo (V) ma, il finlandese non ci arriva, controcross di Sverko (V) chiude in uscita Melgrati (L).

Al 92′, la bella incornata di Pohjanpalo (V) esce di poco a lato. Il Lecco chiude in dieci uomini per l’infortunio nel finale di Caporale (L), così il Venezia va all’assalto alla ricerca della vittoria. A due minuti dalla fine, Aquile in 9, Lemmens (L) si prende il secondo cartellino giallo e viene espulso, sulla punizione seguente colpisce di testa Altare (V) ma Melgrati (L) blocca facilmente.

Il Lecco dimentica subito la brutta figura di settimana scorsa trovando un punto d’oro contro il Venezia di Vanoli. I blucelesti passano alla prima incursione nell’area avversaria con il rigore di Lepore, nella ripresa i lecchesi si fanno rimontare e superare ma con orgoglio e rabbia trovano il meritato pareggio. Prossimo match il 26 dicembre contro il Sudtirol.

Tabellino

VENEZIA: Joronen; Zampano, Sverko, Altare, Candela; Lella (74′ Bjarkason), Tessman, Andersen (81′ Dembelé); Johnsen, Gytkjaer (64′ Pohjanpalo), Pierini (64′ Ellertsson). All. Vanoli

LECCO: Melgrati; Caporale, Celjak, Marrone, Lemmens; Ionita (73′ Galli), Sersanti, Crociata (82′ Degli Innocenti); Buso (82′ Battistini), Novakovich (82′ Eusepi), Lepore (58′ Giudici). All. Bonazzoli

Marcatori: Lepore 21′, Johnsen 57′, Tessmann 60′, Ionita 71′

Arbitro:Arbitro: Cosso di Reggio Calabria coadiuvato da Lo Cicero di Brescia e Ceccon di Lovere; quarto uomo Djurdjevic di Trieste. Al VAR Gariglio di Pinerolo e all’AVAR Rutella di Enna.

Ammoniti: Johnsen (V), Lemmens (L), Eusepi (L), Tessman

Espulsi: Lemmens (L)

Classifica

Parma 38

Venezia 34

—————–

Catanzaro 33

Cremonese 32

Como 32

Cittadella 32

Como 31

Palermo 29

Modena 27

——————

Brescia 22

Sampdoria 22

Bari 21

Südtirol 20

Cosenza 20

Pisa 18

Ternana 17

——————–

Lecco 17

Reggiana 17

————-

Spezia 16

Ascoli 16

FeralpiSalò 10