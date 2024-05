1° maggio, il richiamo dell’Anmil: “Ancora troppi infortuni sul lavoro”

Da inizio anno già oltre 500 infortuni in provincia di Lecco. Longhi: “Dietro ai numeri ci sono persone”

Questa mattina la cerimonia al Monumento ai Caduti sul Lavoro

LECCO – “I numeri ci aiutano a fotografare una realtà attuale e dolorosa, dobbiamo però ricordarci ogni giorno che dietro alle statistiche ci sono delle persone“. In occasione del 1° maggio, Festa dei Lavoratori, Gianfranco Longhi, presidente di Anmil Lecco (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), rilancia l’appello alla sicurezza sul lavoro. Un appello che verrà ribadito questa mattina presso il Monumento ai Caduti sul Lavoro di Largo Caleotto a Lecco dove si svolgerà la tradizionale commemorazione voluta dal Comune di Lecco insieme ad Anmil e ai sindacati Cgil, Cisl e Uil Lecco. L’appuntamento è alle ore 11.

Longhi ha richiamato l’attenzione su un tema tristemente attuale, quello degli infortuni sul lavoro: “Nel 2022 gli incidenti sul lavoro in Italia sono stati 697 mila, 585 mila nel 2023. Già 97 mila gli infortuni registrati dall’inizio del 2024, pari al 7,2% in più rispetto allo scorso anno. Gli infortuni mortali sono stati 1.090, nel 2023 1.041 – ha ricordato il presidente di Anmil Lecco – mentre nella nostra Provincia si sono contati 3 infortuni mortali nel 2022 e 7 nel 2023, di cui cinque non avvenuti direttamente nelle aziende. Dall’inizio del 2024 in Provincia di Lecco gli incidenti sul lavoro sono stati invece 542, nessuno mortale. Sono dati che fanno riflettere, va però ricordato che dietro ai numeri ci sono delle persone e questo non va dimenticato”.

“Dobbiamo riconoscere che sul nostro territorio le aziende sono molto attente e mettono in campo le misure di sicurezza necessarie alla tutela dei lavoratori – ha commentato – è pero fondamentale, per invertire la rotta tragica di queste statistiche, ripensare alla filiera del lavoro dall’inizio e soprattutto diffondere, a partire dai più giovani, la cultura della sicurezza“.

Alla commemorazione prenderà parte anche il Senatore Tino Magni, presidente della commissione di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le celebrazioni del 1° maggio continueranno nel pomeriggio in Piazza Cermenati dove, a partire dalle ore 14.30, avrà luogo il tradizionale concerto coordinato dalle organizzazioni sindacali con il patrocinio del Comune di Lecco, con gli interventi dei delegati di Cgil, Cisl e Uil e le esibizioni dei gruppi Biscotti Biscotti, I Luf e I Croccanti.