Basket Serie C. WBT Calolzio, “mani gelide” a Chiari

Lecchesi imprecisi da oltre l’arco con un pessimo 3/21

Preoccupa il nuovo infortunio per Castagna

CHIARI (BS) – La WBT Calolziocorte non riesce a dare seguito alla vittoria di settimana scorsa e inciampa sul campo della Pentavac Chiari. In attesa del risultato di MiGames, al momento i lecchesi sono ancora terz’ultimi e hanno l’ultimo posto ai play-out.

Il primo quarto si gioca in sostanziale equilibrio, ma i padroni di casa sono comunque avanti (16-14). Nella seconda frazione l’attacco calolziese va in completo tilt – cinque punti in dieci minuti di gioco! – e Chiari ne approfitta per guadagnarsi un ampio margine.

Nella ripresa i ragazzi di coach Angelo Mazzoleni riescono a riavvicinarti nel terzo quarto, ma senza mai dare l’idea di poter portare a casa il foglietto rosa, complici le cattive percentuali al tiro.

A rovinare ancora di più la serata il nuovo infortunio a Francesco Castagna, da valutarsi nei prossimi giorni.

“Difensivamente abbiamo tenuto, solo che a noi la palla non entrava mai, come dimostra il 3/21 da tre punti” dichiara uno sconsolato coach Mazzoleni.

PENTAVAC CHIARI – ENGINUX CALOLZIOCORTE 63-52

PARZIALI: 16-14, 33-19, 44-34

CALOLZIOCORTE: Marabelli ne, Papini ne, Rusconi 10, Paduano 6, Meroni 4, Pirovano 3, Mazzoleni 3, Castagna, Longhi 2, Perego 6, Radaelli 14, Combi 4. All. Mazzoleni.