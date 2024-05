‘Un caffè e quattro chiacchiere per stare insieme”, nuovo ritrovo a Santo Stefano

L’iniziativa in continuità con lo Spazio Salute e Accoglienza inaugurato un anno fa nel rione

“Un nuovo luogo di aggregazione pensato per tutti ma in particolare per le persone più anziane”

LECCO – Un caffè e quattro chiacchiere per stare insieme. A partire dall’8 maggio, tutti i mercoledì mattina presso il circolo Acli in Piazza Cappuccini nel rione di Santo Stefano sarà possibile per gli anziani del quartiere incontrarsi per bere un caffè e scambiare qualche parola.

Si tratta dell’evoluzione del progetto Spazio di accoglienza e salute fatto dal Comune insieme alla Società San Vincenzo, inaugurato poco più di un anno fa, come ricordato dall’assessore al Welfare Emanuele Manzoni che ha presenziato all’inaugurazione mercoledì mattina, incontrando gli anziani e tutti i volontari.

“Lo Spazio di accoglienza e Salute è un progetto portato avanti dall’amministrazione insieme a San Vincenzo, Parrocchia di Santo Stefano e Medici di Base. Da quel momento tutti i martedì e i venerdì mattina le persone che abitano il quartiere hanno potuto avere uno spazio per tenere monitorata la propria salute grazie a un’operatrice del comune e a volontari – ha ricordato Manzoni – oggi quel progetto fa un passo in più: il mercoledi mattina ci sarà la possibilità di bere un caffè, scambiare qualche parola e stare insieme. Un nuovo luogo di aggregazione pensato per tutti ma in particolare per le persone più anziane. Esistono luoghi preziosi che svolgono un ruolo straordinario di contrasto alla solitudine ed è responsabilità di tutti noi valorizzarli”.