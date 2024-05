Elezioni. Presentata la lista ‘Dervio Viva’ con Cassinelli: tre nuovi volti

Il sindaco uscente schiera la squadra per un mandato bis

Una lista nel segno della continuità, con tutti i consiglieri uscenti, ma anche qualche “new entry”

DERVIO – Il sindaco uscente Stefano Cassinelli ha presentato i componenti della lista “Dervio Viva”, pronta a sostenerlo e ad accompagnarlo nella corsa per il secondo mandato, in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno, con tre nuovi volti a farne parte.

Saranno presenti i “new entry” Jacopo Tagliabue, corennese e più giovane dei candidati, Angelo Colombo, già presidente della Pro loco e Gabriella Cargasacchi, che insieme a Anna Buzzella, Renza Nogara e Anna Pandiani compone la quota rosa della lista. Confermati anche gli altri consiglieri uscenti: il vicesindaco Luca Mainoni, il capogruppo Angelo Sandonini, l’assessore in Comunità montana Michael Bonazzola e Angelo Cassinelli. Un segnale di continuità e unità per l’amministrazione uscente guidata da Cassinelli, con la ricandidatura di tutti i consiglieri uscenti.

“L’obiettivo della futura Amministrazione è proseguire gli interventi in corso così da concludere le grandi opere come palazzetto dello sport, ciclabile per Corenno, asilo nido e non fermare la crescita del paese. Dare sempre più attenzione all’ambito sociale e potenziare servizi come il Custode sociale che abbiamo attivato nel corso di questo mandato, attivare convenzioni per le famiglie residenti per l’accesso a prezzo ridotto all’Asilo nido che stiamo costruendo e bonus per la nascita di nuovi figli. Bisogna proseguire sul turismo per non perdere il lavoro fatto che porta benefici a moltissime famiglie del paese, nel contempo deve essere gestito in modo attento per non creare disagi ai residenti in particolare a Corenno dove con la costruzione della ciclabile sarà rivisto il sistema di sosta delle auto. L’impegno è quello di essere al servizio dei cittadini come avvenuto in questi 5 anni per rispondere al meglio alle esigenze di tutti”, il messaggio di Cassinelli e della sua lista.