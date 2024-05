Introbio. Silvana Piazza, il primo candidato sindaco donna, sfida l’uscente Airoldi

Sarà un confronto a due alla conquista di Villa Migliavacca. La lista “ViviAMO Introbio” punta sul rinnovamento con volti nuovi

“Nei nostri obiettivi un dialogo aperto con la popolazione, centri aggregativi e interventi a sostegno delle fasce fragili”

INTROBIO – Per la prima volta in paese sarà una donna a candidarsi alla carica di sindaco. A scende in campo capitanando la lista “ViviAMO Introbio” è Silvana Piazza, imprenditrice e titolare dell’agenzia “La piazza Immobiliare”.

L’ambito amministrativo pubblico non è nuovo per la candidata a primo cittadino che è sorella dell’imprenditore, ex sindaco, e vice presidente nazionale Ance, Sergio Piazza.

Diversi gli impegni e i ruoli che Silvana Piazza ha ricoperto in ambito sociale: prima donna presidente del “Lion Club Lecco Host”, presidente dell’associazione “Amici dell’Ospedale di Lecco” e vicepresidente di “In Prima line a contro il Cancro” in aiuto al reparto oncologico dell’ospedale cittadino.

“L’attenzione al prossimo è da sempre uno dei temi per me fondamentali – racconta Silvana Piazza – I servizi alla persona, la vicinanza a fasce fragili e in situazioni di disagio sono tra le priorità di una comunità che si sostiene. Pensiamo anche all’utilità di creare dei centri di aggregamento per anziani e giovani. Ci piace l’idea di una amministrazione aperta e vicina ai cittadini. Per quello riteniamo utile aprire un canale di comunicazione con gli introbiesi per raccogliere suggerimenti, perplessità e avere un confronto aperto e libero. Uno spazio dove interpellare, ascoltare, parlare con gli abitanti su tutti i temi che riguardano il paese”.

Uno dei punti centrali della lista “ViviAMO Introbio” è anche quello di ricostruire il dialogo tra Parrocchia e Comune.

“Bisogna rifondare una rete di collaborazione tra questi due enti per riuscire a unire le sinergie e rimettere in piedi quel tessuto aggregativo pensato soprattutto per i più giovani – prosegue Piazza – Ricreare quegli spazi di crescita e accompagnamento dove i ragazzi si sentano ascoltati e valorizzati”.

Istruzione, urbanistica e attività produttive sono altri temi su cui punta il gruppo.

“Serve un impulso alle attività scolastiche con servizi aggiuntivi. Non da meno bisogna anche fare il possibile per sostenere le attività commerciali, linfa vitale per un borgo come Introbio”.

Piazza sarà l’unica a sfidare il sindaco uscente Adriano Airoldi candidato per il terzo mandato consecutivo.

“Sono scesa in campo per il senso di appartenenza alla mia comunità e per mettere al servizio del paese le mie competenze maturate in ambito imprenditoriale e associativo. Ritengo che l’esperienza sviluppata nel settore delle costruzioni mi sia utile per valutare e ottimizzare le risorse comunali. In lista abbiamo tutti volti nuovi, credo sia giunto il momento di al paese una ventata di novità”.

COMPONENTI DELLA LISTA “VIVIAMO INTROBIO”