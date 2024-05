Chiusa momentaneamente la SS36 in direzione sud

GARBAGNATE MONASTERO – A causa di un tamponamento avvenuto alle 16.15 circa di oggi, venerdì, lungo la SS36 in direzione sud, un’auto si è ribaltata all’altezza di Garbagnate Monastero, causando la momentanea chiusura al traffico della statale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.