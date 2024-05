Carenno Ideale. Il candidato sindaco Pierfrancesco Mazzoleni presenta la squadra

Squadra giovane, attaccata al territorio, sostenuta in maniera compatta dal centrodestra

“I cittadini sono al centro del nostro progetto. Trasparenza e partecipazione i punti da cui vogliamo partire”

CARENNO – La lista civica di centrodestra Carenno Ideale, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha deciso di puntare sul candidato sindaco Piefrancesco Mazzoleni. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 maggio, presso il bar Il Centrale, è stata presentata la squadra che si scontrerà l’8-9 giugno prossimi con la lista civica Progetto Carenno guidata da Luca Pigazzini in corsa per il terzo mandato consecutivo.

“Presentiamo un gruppo fatto di giovani a conclusione di un lavoro lungo. Ci spinge una grande passione e il legame che abbiamo con Carenno – ha detto Livia Valentini, consigliere uscente -. Mi sento di ringraziare Pierfrancesco Mazzoleni per il senso civico dimostrato nel mettersi a disposizione di questo progetto”.

“Trasparenza e partecipazione: questi i primi due punti da cui vogliamo partire – ha detto il candidato sindaco -. Negli ultimi anni abbiamo visto un distacco tra i cittadini e l’amministrazione comunale che si è tradotto nella perdita del volontariato, uno dei pilastri che ha sempre contraddistinto la nostra comunità. Crediamo fermamente che i cittadini debbano essere attivi e partecipi nelle scelte del paese”.

L’idea è quella di sottoscrivere un patto con la comunità: “I cittadini sono al centro del nostro progetto, perciò è importante che siano informati praticamente in tempo reale rispetto a quello che accade a Carenno. L’accesso alle informazioni deve essere più snello così come è necessario snellire le procedure burocratiche. Vogliamo aiutare Carenno a tornare il paese che era un tempo e, per farlo, il confronto diretto con i cittadini è fondamentale“.

Alla presentazione è intervenuto anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giacomo Zamperini: “Sono necessari servizi e infrastrutture per ridare centralità a territori montani come questo. Avete l’appoggio della regione, della provincia per intraprendere un lavoro di squadra che possa valorizzare il vostro territorio, noi ci prendiamo questo impegno. In queste settimane che precedono il voto dovete parlare con tutti, non chiudete la porta a nessuno e raccogliete i problemi portando soluzioni. Dovete essere utili alla vostra comunità”.

Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha sottolineato l’attaccamento al territorio: “Mi piace che qui il centrodestra si presenti compatto. Avere l’appoggio della regione, della provincia e di tutti i partiti è un aspetto molto importante oltre che una garanzia”.

Presente anche Roberto Gagliardi, coordinatore provinciale di Forza Italia: “La politica è prima di tutto ascolto, servizio e dedizione al territorio, complimenti per questa lista composta da persone che tengono veramente al proprio paese. Carenno è un comune piccolo, ma in estate ospita tanti villeggianti perciò il vostro compito è doppio”.

Alla presentazione della lista hanno partecipato Martina D’Angella, responsabile del Circolo della Valle San Martino di Fratelli d’Italia e Anna Scola, coordinatrice di Forza Italia Valle San Martino. Un ringraziamento è stato rivolto anche a Cristina Valsecchi (assessore nel comune di Calolziocorte) per il supporto fornito in questi mesi di lavoro per la costruzione della lista.

I candidati

Pierfrancesco Mazzoleni candidato sindaco (08/04/1988)

Livia Valentini (28/02/1980)

Vittorio Zaccanti (19/07/1967)

Alberto Brini (16/05/1996)

Michael Ciccarella detto “Cicca” (14/04/1999)

Elena Dello Russo detta “Ele” (09/09/1973)

Concetta Gullì Cinquefrondi (03/06/1988)

Graziella Mandaglio (15/09/1989)

Mattia Rigamonti (13/04/1980)

Fabio Sabadini detto “Saba” (16/12/1982)

Lucia Valsecchi (18/02/1965)