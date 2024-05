Ferito nel sinistro un uomo di 42 anni

LECCO – Alle 16.40 circa di oggi, venerdì, si è registrato un incidente nel tunnel del Monte Barro lungo la SS36 in direzione Sud. Nel sinistro è rimasto coinvolto un motociclista di 42 anni, trasportato all’ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, automedica, ambulanza e polstrada. Inevitabili le code per chi viaggia in direzione Milano.