Piano Rioni, ad Acquate terminati i lavori in Via Costa

Pronta all’utilizzo la scalinata di 37 metri

L’intervento parte del “Piano rioni”

LECCO – Si sono ufficialmente conclusi i lavori iniziati ad aprile in via Costa, ad Acquate, nell’ambito del “Piano rioni”. È pronta all’utilizzo la nuova scalinata di 37 metri, con un dislivello di 12, che ha la funzione di collegare la parte inferiore di via Costa a via Don Piatti, sostituendo il sentiero ripido precedentemente esistente. La scalinata è dotata di un corrimano e di una corsia per consentire l’accesso a mano delle biciclette.

Questo non è l’unico progetto effettuato dal “Piano rioni”, infatti nelle scorse settimane sono stati portati a termine i lavori di riqualificazione nel rione di San Giovanni relativamente a un tratto di via Montalbano.