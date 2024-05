Play-out Serie C. La WBT pronta alla sfida contro Venegono

Gara 1 a Venegono sabato 11 maggio

Coach Mazzoleni: “Squadra esperta, dovremo rompere il loro gioco”

CALOLZIOCORTE – Domani sera comincia la serie di play-out tra la WBT Calolziocorte e Lo scoiattolo Venegono, in palio la possibilità di disputare la Serie C anche il prossimo anno.

La sfida si svolgerà al meglio delle cinque partite e i varesini avranno il fattore campo a favore, che vuol dire che, per potersi salvare, Calolzio dovrà espugnare almeno una volta il campo degli avversari, magari iniziando proprio da gara 1, in programma sabato 11 maggio alle 18.

I ragazzi di coach Angelo Mazzoleni sono carichi, dopo la grande prestazione balistica messa in mostra contro Viadana domenica scorsa. Purtroppo la formazione lecchese non potrà contare sulle prestazioni di Francesco Castagna che, a causa di un problema al ginocchio, ha visto chiudersi in anticipo la sua stagione.

“Dobbiamo vincere – suona la carica coach Mazzoleni – loro sono una squadra esperta, diversi giocatori li abbiamo già affrontati. Sicuramente il pericolo pubblico numero uno è Turano, guardia ex Cerro Maggiore, ma i suoi compagni sono tutti di categoria, con un paio di lunghi veramente buoni. Sono una squadra che basa molto del suo gioco sul penetra e scarica, noi dovremo essere bravi a rompere il loro gioco”.

La seconda partita della serie si giocherà venerdì 17 maggio al PalaRavasio.