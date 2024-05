Rugby Serie A Elite. Samuele Locatelli candidato MVP del campionato

Il lecchese finalista con Lyle e Atkins

Il vincitore verrà deciso dal pubblico votante

LECCO – Che Samuele Locatelli fosse un giocatore fenomenale non lo scopriamo certo oggi. Cresciuto in una famiglia di rugbisti, il ventiduenne lecchese si sta costruendo una carriera fenomenale, come testimoniato dalla convocazione con l’Italia U23 dello scorso anno.

A Viadana da diverse stagioni, Locatelli è diventato un perno inamovibile della formazione mantovana, arrivando a diventarne capitano. Le sue prestazioni sono state talmente incisive da ottenere addirittura la candidatura a miglior giocatore della serie A Elite, unico italiano nel terzetto. A sfidare il nostro concittadino per l’ambito premio sono lo scozzese Scott Lyle (Petrarca Padova) e l’inglese Jacob Atkins (Femi-Cz Rovigo).

Il premio di MVP stagionale verrà assegnato tramite votazione on-line, previa registrazione al sito FIR. Chi volesse votare Locatelli, potrebbe farlo a questo link.