Basket Serie DR1. Tecnoadda Mandello, secondo ko consecutivo

Lariani sconfitti sul campo di Cabiate

Ottima prestazione del rientrante Mathias Casa

MANDELLO DEL LARIO – Dopo l’inattesa e pesante sconfitta di settimana scorsa, la Tecnoadda Mandello cede il passo per la seconda volta consecutiva. Ieri sera, sul campo della Pallacanestro Cabiate, i lariani sono stati sconfitti col punteggio di 65-60.

I lariani si presentano sul campo con un quarto di ritardo rispetto agli avversari (24-4) ma, quando lo fanno, dimostrano di potersela giocare senza problemi. All’inizio della seconda frazione Mandello si rimette in pista buttando nel cesto degli avversari ben ventisette punti e andando al riposo con sole quattro lunghezze da rimontare (35-31).

La ripresa prosegue in equilibrio, con la Tecnoadda che arriva più volte a un possesso di svantaggio, senza mai riuscire a mettere la testa avanti, nonostante l’ottima prestazione del rientrante Mathias Cala, autore di 21 punti.

”Il primo quarto ha condizionato il risultato finale, ci ha costretto a recuperare e quando si recupera bisogna essere perfetti e non sbagliare nulla – dichiara coach Francesco Spandrio – nel finale la perdita di Longhi per cinque falli ci ha condizionato. Sono contento per il rientro di Cala, che ci ha dato una grossa mano”.

PALL. CABIATE – TECNOADDA MANDELLO 65-60

PARZIALI: 24-4; 35-31, 49-44

MANDELLO: Cala Mathias 21, De Gregorio Thomas 11, Longhi Omar 8, Marrazzo Giacomo 6, Melzi Sebastiano 6, Raimondo Giorgio 6, Albenga Alessandro 2, Puglisi Francesco 0, All. coach Spandrio