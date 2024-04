Presentato il Maggio Calolziese, due mesi di eventi per tutti i gusti

Un ricco e variegato programma per coinvolgere tutti i cittadini

Un risultato frutto della collaborazione tra l’assessorato agli eventi, la Pro Loco e le associazioni della città

CALOLZIOCORTE – Per il sesto anno consecutivo la collaborazione tra Amministrazione Comunale, Pro Loco e associazioni della città ha permesso di dar vita a un “Maggio Calolziese” ricco di proposte e vario. La presentazione è avvenuta oggi pomeriggio, venerdì, in municipio alla presenza dell’assessore agli eventi Cristina Valsecchi e della presidente della Pro Loco Simona Bonacina.

“Non è stato facile ma anche quest’anno, grazie alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a stilare un programma molto vario che prenderà il via a inizio maggio per concludersi a fine giugno – ha detto l’assessore Valsecchi -. Una collaborazione che non è mai scontata anche perché gli aspetti da seguire sono molteplici, a cominciare da tutta la parte burocratica legata ai vari eventi. Il mio ringraziamento va a tutte le persone che collaborano a partire dalla presidente Bonacina”.

Sport, musica, ambiente, serate culturali, la tradizionale Notte Bianca con i commercianti, e ancora giochi, concerti, serate divulgative con esperti a tema salute e tecnologia, camminate… un mix di appuntamenti storici che ritornano a cui si aggiungono novità: “Il programma vuole coinvolgere tutti, dai bambini ai più anziani passando per gli adulti e le famiglie – ha continuato Cristina Valsecchi -. Quest’anno abbiamo deciso di trovare fin da subito un’alternativa alle serate all’aperto in caso di maltempo così da non dover rinunciare alla programmazione a causa del meteo”.

Soddisfatto anche il vice sindaco Aldo Valsecchi: “Un grazie alla Pro Loco, alle associazioni, all’assessore Cristina Valsecchi e a tutti coloro che danno una mano. Tutti questi eventi, al di là di un momento di divertimento, danno la possibilità a tutti i cittadini di socializzare. Il lavoro fatto fin qui è già tanto, ma è adesso che arriva il bello, perciò ringraziamo tutti”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL MAGGIO CALOLZIESE