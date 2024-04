Valmadrera. Il Mercatino delle pulci torna domenica 28 aprile

In piazza del Mercato dalle ore 7.45 alle ore 16

Vintage, antiquariato, collezionismo e tanto altro

VALMADRERA – Il Mercatino delle Pulci e dell’Antiquariato di Valmadrera è organizzato da UGT Valmadrera e si svolge presso il piazzale del Mercato di Valmadrera in Via Molini. L’appuntamento è per domenica 28 aprile dalle ore 7.45 alle ore 16.

Il mercatino è aperto la quarta e la quinta domenica di ogni mese da gennaio a novembre, escluso agosto, richiamando molti visitatori provenienti anche da fuori provincia.

“Vintage, antiquariato, collezionismo e tanto altro. Dal 2013, a ogni appuntamento sono presenti oltre 120 espositori, privati e hobbisti, pronti ad accogliervi con veri e propri tesori – continua Christian Vassena, presidente dell’UGT – Siamo una piccola comunità di oltre 800 espositori che, a rotazione, partecipano ai nostri mercatini. Ora speriamo solo nel bel tempo di domenica”.