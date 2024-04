La Dogana Vecchia Starlight perde in casa contro l’Albino

Ultima partita tra le mura amiche, settimana prossima il campionato si chiude in casa della Bfm

VALMADRERA – La Dogana Vecchia Starlight saluta il proprio pubblico, affrontando in casa, nel match valido per la penultima giornata di ritorno del campionato di serie B di basket, la compagine bergamasca dell’Albino. Risultato finale 58-67.

Il commento post gara al coach Stefano Zucchi

“Anche la partita di oggi rispecchia le sensazioni di settimana scorsa. Abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo giocato sempre a testa bassa sia in attacco che in difesa, contrastato anche dal punto di vista fisico, delle avversarie. Non abbiamo avuto quei cali che di solito ci caratterizzano, ed abbiamo giocato fino all’ultimo secondo finendo con un ultimo quarto in crescendo. Come settimana scorsa contro Pontevico, anche Albino non ha espresso il massimo del suo potenziale, ma qualche piccola recriminazione potremmo averla anche noi vedi: l’assenza del nostro capitano e le polveri bagnate di qualche ragazza. Direi che se fosse una gara di pugilato sarebbe finita ai punti per le avversarie. Ora testa a Bfm per concludere la stagione conquistando, si spera, la sesta vittoria della stagione”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 58

EDELWEISS ALBINO 67

Parziali: 10-15, 14-21, 13-20, 21-11

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 8, Spreafico, Levi 6, Vergani 2, Benedini 3, Galli 17,

Lisoni, Torri M. 2, Merli 4, Russo 9, Fioritti 2, Natoli 5.