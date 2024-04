Ballabio. Violento scontro nella serata di sabato, quattro persone coinvolte

L’incidente nei pressi della rotonda allo sbocco della nuova Lecco-Ballabio

Poco dopo la mezzanotte, invece, un’auto si è ribaltata sulla Statale 36 all’altezza di Lierna, in direzione Sud

BALLABIO – Violento scontro nella tarda serata di sabato 27 aprile a Ballabio nei pressi della rotonda all’incrocio con l’uscita della nuova Lecco Ballabio. L’allarme è scattato intorno alle ore 23, quattro le persone coinvolte: un 17enne, un 20enne, una 20enne e un 54enne. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa Valsassina. Fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

Poco dopo la mezzanotte, invece, un’auto si sarebbe ribaltata mentre percorreva la Statale 36 in direzione Milano, all’altezza di Lierna. In questo caso due le persone coinvolte, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 26 anni. Nonostante i timori del primo momento, anche in questo caso nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l’ambulanza del Soccorso Bellanese e la Polstrada.