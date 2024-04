Smottamento sulla Strada Provinciale 72 tra Lierna e Varenna, strada chiusa

I sassi sono caduti sulla strada intorno alle 10.30 di oggi, domenica

La strada resterà chiusa almeno fino agli ulteriori accertamenti sulla parete in programma lunedì mattina

VARENNA – Smottamento lungo la Strada Provinciale 72 tra Lierna e Varenna intorno alle ore 10 di oggi, domenica 28 aprile. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco di Lierna Silvano Stefanoni che, via social, ha invitato tutti a prestare la massima attenzione.

Il movimento franoso ha causato il distacco di diverso materiale da un costone roccioso finendo sulla carreggiata. Si è pertanto resa necessaria la chiusura immediata della strada per garantire la sicurezza. Alcuni tecnici hanno raggiunto il luogo della frana per valutare l’entità dello smottamento e pianificare le azioni necessarie per ripristinare la viabilità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre da Lecco e da Bellano, presenti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri. Il sindaco Stefanoni ha fatto sapere che è probabile che la strada rimarrà chiusa per l’intera giornata in attesa degli accertamenti in parete per capire se vi sono altri pericoli.